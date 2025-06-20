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ВТБ завершает второй этап интеграции с "Почта банком"

ВТБ завершает второй этап интеграции с "Почта банком" - 20.06.2025, ПРАЙМ

ВТБ завершает второй этап интеграции с "Почта банком"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. ВТБ завершает второй этап интеграции с "Почта банком", теперь его продукты стали доступны в 2 тысячах точек "Почта банка",... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T07:47+0300

2025-06-20T07:47+0300

2025-06-20T07:47+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. ВТБ завершает второй этап интеграции с "Почта банком", теперь его продукты стали доступны в 2 тысячах точек "Почта банка", сообщает пресс-служба кредитной организации. "Продукты ВТБ стали доступны в 2000 точек "Почта банка". ВТБ успешно завершает второй этап интеграции с "Почта банком", значительно расширив свое присутствие в регионах России. Теперь оформить сервисы банка можно не только в 335 клиентских центрах, но и у сотрудников банка на "Почте России". К ноябрю продукты ВТБ станут доступны еще в более 20 тысячах почтовых отделениях, расположенных по всей России", - приводятся в релизе слова заместителя президента - председателя правления ВТБ Александра Пахомова в рамках ПМЭФ-2025. Сообщается, что с начала интеграции в феврале 2025 года клиенты открыли более 600 тысяч продуктов и финансовых сервисов ВТБ. В топ-3 предпочтений вошли дебетовые карты, вклады и накопительные счета и программа лояльности. Клиенты за 5 месяцев разместили свыше 17 миллиардов рублей в сберегательные продукты. "Присоединение "Почта банка" – это не просто увеличение нашей офисной сети, а новый уровень доступности передовых финансовых услуг… Уже в этом году наша сеть превысит 20 тысяч точек, и мы сделаем все, чтобы переход был максимально комфортным для клиентов "Почта банка", – отметил Пахомов. Процесс интеграции "Почта банка" и ВТБ завершится в мае 2026 года, в ВТБ перейдут до 5 миллионов клиентов "Почта банка". Первый этап объединения завершился в конце марта 2025 года и охватил все 335 клиентских центров "Почта банка". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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