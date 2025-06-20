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Ввод жилья в России в 2025 и 2026 годах пока не вызывает опасений

Ввод жилья в России в 2025 и 2026 годах пока не вызывает опасений - 20.06.2025, ПРАЙМ

Ввод жилья в России в 2025 и 2026 годах пока не вызывает опасений

Ввод жилья в России в 2025 и 2026 годах пока не вызывает особых опасений, сообщил председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T02:02+0300

2025-06-20T02:02+0300

2025-06-20T02:02+0300

недвижимость

экономика

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сергей степашин

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в 2025 и 2026 годах пока не вызывает особых опасений, сообщил председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель правительства России Сергей Степашин. "Пока ввод жилья в 2025 и 2026 годах не вызывает у нас особых опасений. Дело в том, что срок строительства многоквартирного дома — примерно три года, и начатые проекты уже имеют финансирование от участников долевого строительства", — сказал Степашин в интервью сайту "Аргументы и факты". Он добавил, что основной риск — это сокращение новых проектов и, как следствие, снижение ввода жилья в 2027-2028 годах. "Площадки есть, документы в порядке, но нет экономической целесообразности для начала строительства. Чтобы смягчить ситуацию, мы предложили, в частности, продлить мораторий на банкротство для застройщиков многоквартирных домов. И это предложение нашло отклик, поскольку многие компании уже завтра могут оказаться в данной ситуации", - заключил Степашин.

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