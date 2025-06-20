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Ввод жилья в России в 2025 и 2026 годах пока не вызывает опасений
Ввод жилья в России в 2025 и 2026 годах пока не вызывает опасений - 20.06.2025, ПРАЙМ
Ввод жилья в России в 2025 и 2026 годах пока не вызывает опасений
Ввод жилья в России в 2025 и 2026 годах пока не вызывает особых опасений, сообщил председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T02:02+0300
2025-06-20T02:02+0300
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экономика
россия
москва
рф
сергей степашин
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в 2025 и 2026 годах пока не вызывает особых опасений, сообщил председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель правительства России Сергей Степашин.
"Пока ввод жилья в 2025 и 2026 годах не вызывает у нас особых опасений. Дело в том, что срок строительства многоквартирного дома — примерно три года, и начатые проекты уже имеют финансирование от участников долевого строительства", — сказал Степашин в интервью сайту "Аргументы и факты".
Он добавил, что основной риск — это сокращение новых проектов и, как следствие, снижение ввода жилья в 2027-2028 годах.
"Площадки есть, документы в порядке, но нет экономической целесообразности для начала строительства. Чтобы смягчить ситуацию, мы предложили, в частности, продлить мораторий на банкротство для застройщиков многоквартирных домов. И это предложение нашло отклик, поскольку многие компании уже завтра могут оказаться в данной ситуации", - заключил Степашин.
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недвижимость, россия, москва, рф, сергей степашин
Недвижимость, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Сергей Степашин
Ввод жилья в России в 2025 и 2026 годах пока не вызывает опасений
Степашин: ввод жилья в России в 2025 и 2026 годах пока не вызывает опасений
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в 2025 и 2026 годах пока не вызывает особых опасений, сообщил председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель правительства России Сергей Степашин.
"Пока ввод жилья в 2025 и 2026 годах не вызывает у нас особых опасений. Дело в том, что срок строительства многоквартирного дома — примерно три года, и начатые проекты уже имеют финансирование от участников долевого строительства", — сказал Степашин в интервью сайту "Аргументы и факты".
Он добавил, что основной риск — это сокращение новых проектов и, как следствие, снижение ввода жилья в 2027-2028 годах.
"Площадки есть, документы в порядке, но нет экономической целесообразности для начала строительства. Чтобы смягчить ситуацию, мы предложили, в частности, продлить мораторий на банкротство для застройщиков многоквартирных домов. И это предложение нашло отклик, поскольку многие компании уже завтра могут оказаться в данной ситуации", - заключил Степашин.