Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ввод жилья в России в 2025 и 2026 годах пока не вызывает опасений - 20.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250620/vvod-858693973.html
Ввод жилья в России в 2025 и 2026 годах пока не вызывает опасений
Ввод жилья в России в 2025 и 2026 годах пока не вызывает опасений - 20.06.2025, ПРАЙМ
Ввод жилья в России в 2025 и 2026 годах пока не вызывает опасений
Ввод жилья в России в 2025 и 2026 годах пока не вызывает особых опасений, сообщил председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T02:02+0300
2025-06-20T02:02+0300
недвижимость
экономика
россия
москва
рф
сергей степашин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858693973.jpg?1750374179
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в 2025 и 2026 годах пока не вызывает особых опасений, сообщил председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель правительства России Сергей Степашин. "Пока ввод жилья в 2025 и 2026 годах не вызывает у нас особых опасений. Дело в том, что срок строительства многоквартирного дома — примерно три года, и начатые проекты уже имеют финансирование от участников долевого строительства", — сказал Степашин в интервью сайту "Аргументы и факты". Он добавил, что основной риск — это сокращение новых проектов и, как следствие, снижение ввода жилья в 2027-2028 годах. "Площадки есть, документы в порядке, но нет экономической целесообразности для начала строительства. Чтобы смягчить ситуацию, мы предложили, в частности, продлить мораторий на банкротство для застройщиков многоквартирных домов. И это предложение нашло отклик, поскольку многие компании уже завтра могут оказаться в данной ситуации", - заключил Степашин.
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, россия, москва, рф, сергей степашин
Недвижимость, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Сергей Степашин
02:02 20.06.2025
 
Ввод жилья в России в 2025 и 2026 годах пока не вызывает опасений

Степашин: ввод жилья в России в 2025 и 2026 годах пока не вызывает опасений

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в 2025 и 2026 годах пока не вызывает особых опасений, сообщил председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель правительства России Сергей Степашин.
"Пока ввод жилья в 2025 и 2026 годах не вызывает у нас особых опасений. Дело в том, что срок строительства многоквартирного дома — примерно три года, и начатые проекты уже имеют финансирование от участников долевого строительства", — сказал Степашин в интервью сайту "Аргументы и факты".
Он добавил, что основной риск — это сокращение новых проектов и, как следствие, снижение ввода жилья в 2027-2028 годах.
"Площадки есть, документы в порядке, но нет экономической целесообразности для начала строительства. Чтобы смягчить ситуацию, мы предложили, в частности, продлить мораторий на банкротство для застройщиков многоквартирных домов. И это предложение нашло отклик, поскольку многие компании уже завтра могут оказаться в данной ситуации", - заключил Степашин.
 
ЭкономикаНедвижимостьРОССИЯМОСКВАРФСергей Степашин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала