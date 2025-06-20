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В Польше допустили пересчет голосов второго тура президентских выборов

В Польше допустили пересчет голосов второго тура президентских выборов - 20.06.2025, ПРАЙМ

В Польше допустили пересчет голосов второго тура президентских выборов

Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил пересчета голосов, отданных во втором туре выборов президента страны. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T13:51+0300

2025-06-20T13:51+0300

2025-06-20T13:51+0300

политика

польша

общество

дональд туск

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ВАРШАВА, 20 июн – ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил пересчета голосов, отданных во втором туре выборов президента страны. По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%. В настоящее время Верховный суд и прокуратура занимаются рассмотрением избирательных протестов. Результаты проверок в ряде избирательных комиссий свидетельствуют о том, что голоса, отданные за одного из кандидатов, приписывались другому кандидату. "Если протесты будут проверены и окажется, что выборы были фальсифицированы в степени, которая могла изменить результат выборов, то должны быть пересчитаны все голоса во всей стране и не должно быть речи о приведение к присяге президента, если будет повод сомневаться в результатах выборов", - сказал Туск журналистам. "Никто не должен ставить под сомнение результаты выборов, пока не будут проверены все протесты. Никто не должен говорить о том, что выборы законны и хорошо проведены до тех пор, пока мы не проверим все протесты", - добавил он. После проведения голосования в Польше вспыхнул скандал из-за нарушений при подсчете голосов во втором туре президентских выборов. Примерами таких нарушений стали случаи в избиркомах в Кракове и Минске-Мазовецком, где кандидатов перепутали и присвоили им неправильные голоса. СМИ также сообщают о других случаях нарушений в избирательных комиссиях. Понедельник был последним днем, когда Верховный суд принимал избирательные протесты. Еще через 15 дней ВС должен подтвердить результаты выборов или отказаться это делать.

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польша, общество , дональд туск, выборы