Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше допустили пересчет голосов второго тура президентских выборов - 20.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250620/vybory-858724744.html
В Польше допустили пересчет голосов второго тура президентских выборов
В Польше допустили пересчет голосов второго тура президентских выборов - 20.06.2025, ПРАЙМ
В Польше допустили пересчет голосов второго тура президентских выборов
Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил пересчета голосов, отданных во втором туре выборов президента страны. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T13:51+0300
2025-06-20T13:51+0300
политика
польша
общество
дональд туск
выборы
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg
ВАРШАВА, 20 июн – ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил пересчета голосов, отданных во втором туре выборов президента страны. По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%. В настоящее время Верховный суд и прокуратура занимаются рассмотрением избирательных протестов. Результаты проверок в ряде избирательных комиссий свидетельствуют о том, что голоса, отданные за одного из кандидатов, приписывались другому кандидату. "Если протесты будут проверены и окажется, что выборы были фальсифицированы в степени, которая могла изменить результат выборов, то должны быть пересчитаны все голоса во всей стране и не должно быть речи о приведение к присяге президента, если будет повод сомневаться в результатах выборов", - сказал Туск журналистам. "Никто не должен ставить под сомнение результаты выборов, пока не будут проверены все протесты. Никто не должен говорить о том, что выборы законны и хорошо проведены до тех пор, пока мы не проверим все протесты", - добавил он. После проведения голосования в Польше вспыхнул скандал из-за нарушений при подсчете голосов во втором туре президентских выборов. Примерами таких нарушений стали случаи в избиркомах в Кракове и Минске-Мазовецком, где кандидатов перепутали и присвоили им неправильные голоса. СМИ также сообщают о других случаях нарушений в избирательных комиссиях. Понедельник был последним днем, когда Верховный суд принимал избирательные протесты. Еще через 15 дней ВС должен подтвердить результаты выборов или отказаться это делать.
https://1prime.ru/20250618/polsha-858630805.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_01917ea1a8ef48c432d4e3a2de64af0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, общество , дональд туск, выборы
Политика, ПОЛЬША, Общество , Дональд Туск, Выборы
13:51 20.06.2025
 
В Польше допустили пересчет голосов второго тура президентских выборов

Премьер Туск: Польша не исключает пересчет голосов второго тура выборов президента

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 20 июн – ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил пересчета голосов, отданных во втором туре выборов президента страны.
По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%. В настоящее время Верховный суд и прокуратура занимаются рассмотрением избирательных протестов. Результаты проверок в ряде избирательных комиссий свидетельствуют о том, что голоса, отданные за одного из кандидатов, приписывались другому кандидату.
"Если протесты будут проверены и окажется, что выборы были фальсифицированы в степени, которая могла изменить результат выборов, то должны быть пересчитаны все голоса во всей стране и не должно быть речи о приведение к присяге президента, если будет повод сомневаться в результатах выборов", - сказал Туск журналистам.
"Никто не должен ставить под сомнение результаты выборов, пока не будут проверены все протесты. Никто не должен говорить о том, что выборы законны и хорошо проведены до тех пор, пока мы не проверим все протесты", - добавил он.
После проведения голосования в Польше вспыхнул скандал из-за нарушений при подсчете голосов во втором туре президентских выборов. Примерами таких нарушений стали случаи в избиркомах в Кракове и Минске-Мазовецком, где кандидатов перепутали и присвоили им неправильные голоса. СМИ также сообщают о других случаях нарушений в избирательных комиссиях.
Понедельник был последним днем, когда Верховный суд принимал избирательные протесты. Еще через 15 дней ВС должен подтвердить результаты выборов или отказаться это делать.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
Польша потребовала продления на восток стратегических трубопроводов НАТО
18 июня, 17:52
 
ПолитикаПОЛЬШАОбществоДональд ТускВыборы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала