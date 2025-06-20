https://1prime.ru/20250620/wildberries-858723365.html
Wildberries построит первый в России креативно-производственный кластер
Wildberries построит первый в России креативно-производственный кластер - 20.06.2025, ПРАЙМ
Wildberries построит первый в России креативно-производственный кластер
Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) построит на территории Кубани первый в РФ креативно-производственный кластер, сообщил глава Краснодарского края... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T13:29+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) построит на территории Кубани первый в РФ креативно-производственный кластер, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Документ был подписан на площадке Петербургского международного экономического форума. "С руководителем объединенной компании Wildberries & Russ Татьяной Ким подписали соглашение о создании в Краснодаре первого в России креативно-производственного кластера", - говорится в сообщении. Четыре года назад на ПМЭФ, напомнил губернатор, главы Кубани и маркетплейса договаривались об открытии индустриального парка "ВБ-Кубань" в столице Кубани. Пресс-служба администрации края уточнила, что на территории планируемого промышленного парка будут зоны с производственным оборудованием, студии дизайна и контента, центр образования, конференционно-выставочная площадка. Промпарк предоставит все необходимые условия для запуска, производства и реализации предпринимательских брендов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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краснодарский край, кубань, wildberries
ПМЭФ-2025, Краснодарский край, КУБАНЬ, Wildberries
Wildberries построит первый в России креативно-производственный кластер
Губернатор Кондратьев: Wildberries построит на Кубани креативно-производственный кластер
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) построит на территории Кубани первый в РФ креативно-производственный кластер, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
Документ был подписан на площадке Петербургского международного экономического форума.
"С руководителем объединенной компании Wildberries & Russ Татьяной Ким подписали соглашение о создании в Краснодаре первого в России креативно-производственного кластера", - говорится в сообщении.
Четыре года назад на ПМЭФ, напомнил губернатор, главы Кубани и маркетплейса договаривались об открытии индустриального парка "ВБ-Кубань" в столице Кубани.
Пресс-служба администрации края уточнила, что на территории планируемого промышленного парка будут зоны с производственным оборудованием, студии дизайна и контента, центр образования, конференционно-выставочная площадка. Промпарк предоставит все необходимые условия для запуска, производства и реализации предпринимательских брендов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Wildberries & Russ планирует выйти в страны Африки