https://1prime.ru/20250620/wildberries-858726325.html

Дочерний банк Wildberries начал выпуск собственных банковских карт

Дочерний банк Wildberries начал выпуск собственных банковских карт - 20.06.2025, ПРАЙМ

Дочерний банк Wildberries начал выпуск собственных банковских карт

"Вайлдберриз банк" начал выпуск собственных банковских карт - пока они доступны только сотрудникам компании, но в ближайшее время воспользоваться ими смогут и... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T14:07+0300

2025-06-20T14:07+0300

2025-06-20T14:07+0300

пмэф-2025

wildberries

финансы

банки

банковская карта

https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_659a79a94002609a22d999b5bc105c55.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн -ПРАЙМ. "Вайлдберриз банк" начал выпуск собственных банковских карт - пока они доступны только сотрудникам компании, но в ближайшее время воспользоваться ими смогут и покупатели, заявила основательница Wildberries Татьяна Ким во время сессии ПМЭФ "Цифровые платформы и экосистемы – 2030: каким будет рынок?" "Мы запустили теперь карты. Конечно, сделали, может, чуть-чуть попозже, чем наши коллеги по рынку. Ozon, насколько я знаю, в прошлом году там входил в тройку крупнейших эмитентов. Мы тоже теперь вступили на эту тропу. Пока продукт доступен для наших сотрудников, но в ближайшее время наши покупатели тоже будут иметь карточки", - рассказала Ким. По ее словам, покупатели получат физические карты фиолетового цвета, которыми можно будет оплачивать покупки не только на площадке Wildberries, но и в других магазинах. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250620/wildberries-858723365.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

wildberries, финансы, банки, банковская карта