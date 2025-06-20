https://1prime.ru/20250620/wildberries-858726325.html
Дочерний банк Wildberries начал выпуск собственных банковских карт
Дочерний банк Wildberries начал выпуск собственных банковских карт - 20.06.2025, ПРАЙМ
Дочерний банк Wildberries начал выпуск собственных банковских карт
"Вайлдберриз банк" начал выпуск собственных банковских карт - пока они доступны только сотрудникам компании, но в ближайшее время воспользоваться ими смогут и... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T14:07+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн -ПРАЙМ. "Вайлдберриз банк" начал выпуск собственных банковских карт - пока они доступны только сотрудникам компании, но в ближайшее время воспользоваться ими смогут и покупатели, заявила основательница Wildberries Татьяна Ким во время сессии ПМЭФ "Цифровые платформы и экосистемы – 2030: каким будет рынок?" "Мы запустили теперь карты. Конечно, сделали, может, чуть-чуть попозже, чем наши коллеги по рынку. Ozon, насколько я знаю, в прошлом году там входил в тройку крупнейших эмитентов. Мы тоже теперь вступили на эту тропу. Пока продукт доступен для наших сотрудников, но в ближайшее время наши покупатели тоже будут иметь карточки", - рассказала Ким. По ее словам, покупатели получат физические карты фиолетового цвета, которыми можно будет оплачивать покупки не только на площадке Wildberries, но и в других магазинах. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250620/wildberries-858723365.html
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wildberries, финансы, банки, банковская карта
ПМЭФ-2025, Wildberries, Финансы, Банки, банковская карта
Дочерний банк Wildberries начал выпуск собственных банковских карт
Ким: "Вайлдберриз банк" начал выпуск собственных банковских карт
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн -ПРАЙМ. "Вайлдберриз банк" начал выпуск собственных банковских карт - пока они доступны только сотрудникам компании, но в ближайшее время воспользоваться ими смогут и покупатели, заявила основательница Wildberries Татьяна Ким во время сессии ПМЭФ "Цифровые платформы и экосистемы – 2030: каким будет рынок?"
"Мы запустили теперь карты. Конечно, сделали, может, чуть-чуть попозже, чем наши коллеги по рынку. Ozon, насколько я знаю, в прошлом году там входил в тройку крупнейших эмитентов. Мы тоже теперь вступили на эту тропу. Пока продукт доступен для наших сотрудников, но в ближайшее время наши покупатели тоже будут иметь карточки", - рассказала Ким.
По ее словам, покупатели получат физические карты фиолетового цвета, которыми можно будет оплачивать покупки не только на площадке Wildberries, но и в других магазинах.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Wildberries построит первый в России креативно-производственный кластер