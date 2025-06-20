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Дочерний банк Wildberries начал выпуск собственных банковских карт - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Дочерний банк Wildberries начал выпуск собственных банковских карт
Дочерний банк Wildberries начал выпуск собственных банковских карт - 20.06.2025, ПРАЙМ
Дочерний банк Wildberries начал выпуск собственных банковских карт
"Вайлдберриз банк" начал выпуск собственных банковских карт - пока они доступны только сотрудникам компании, но в ближайшее время воспользоваться ими смогут и... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T14:07+0300
2025-06-20T14:07+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн -ПРАЙМ. "Вайлдберриз банк" начал выпуск собственных банковских карт - пока они доступны только сотрудникам компании, но в ближайшее время воспользоваться ими смогут и покупатели, заявила основательница Wildberries Татьяна Ким во время сессии ПМЭФ "Цифровые платформы и экосистемы – 2030: каким будет рынок?" "Мы запустили теперь карты. Конечно, сделали, может, чуть-чуть попозже, чем наши коллеги по рынку. Ozon, насколько я знаю, в прошлом году там входил в тройку крупнейших эмитентов. Мы тоже теперь вступили на эту тропу. Пока продукт доступен для наших сотрудников, но в ближайшее время наши покупатели тоже будут иметь карточки", - рассказала Ким. По ее словам, покупатели получат физические карты фиолетового цвета, которыми можно будет оплачивать покупки не только на площадке Wildberries, но и в других магазинах. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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wildberries, финансы, банки, банковская карта
ПМЭФ-2025, Wildberries, Финансы, Банки, банковская карта
14:07 20.06.2025
 
Дочерний банк Wildberries начал выпуск собственных банковских карт

Ким: "Вайлдберриз банк" начал выпуск собственных банковских карт

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн -ПРАЙМ. "Вайлдберриз банк" начал выпуск собственных банковских карт - пока они доступны только сотрудникам компании, но в ближайшее время воспользоваться ими смогут и покупатели, заявила основательница Wildberries Татьяна Ким во время сессии ПМЭФ "Цифровые платформы и экосистемы – 2030: каким будет рынок?"
"Мы запустили теперь карты. Конечно, сделали, может, чуть-чуть попозже, чем наши коллеги по рынку. Ozon, насколько я знаю, в прошлом году там входил в тройку крупнейших эмитентов. Мы тоже теперь вступили на эту тропу. Пока продукт доступен для наших сотрудников, но в ближайшее время наши покупатели тоже будут иметь карточки", - рассказала Ким.
По ее словам, покупатели получат физические карты фиолетового цвета, которыми можно будет оплачивать покупки не только на площадке Wildberries, но и в других магазинах.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025WildberriesФинансыБанкибанковская карта
 
 
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