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Wildberries запустит проект "Платформа роста" в Туве
Wildberries запустит проект "Платформа роста" в Туве - 20.06.2025, ПРАЙМ
Wildberries запустит проект "Платформа роста" в Туве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Компания Wildberries & Russ запускает проект для поддержки российских предпринимателей "Платформа роста" в Туве, в его... | 20.06.2025, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Компания Wildberries & Russ запускает проект для поддержки российских предпринимателей "Платформа роста" в Туве, в его рамках планируются встречи с местным бизнесом для разработки уникальной продукции, сообщил глава республики Владислав Ховалыг. Обсуждение проекта прошло на площадке Петербургского международного экономического форума. "Компания Wildberries & Russ запускает свой проект "Платформа роста" в Туве. Это стало знаковой частью нашей встречи с главой компании и основательницей маркетплейса Татьяной Ким. Комплексный проект, направленный на поддержку и развитие российских предпринимателей, RWB реализует вместе с Агентством стратегических инициатив", - написал Ховалыг в своем Telegram-канале. По словам главы республики, Татьяна Ким заинтересована самобытностью и национальным колоритом Тувы, отметив, что платформа поможет в формировании и выпуске уникальной продукции, а также выведет ее на новый уровень. В ближайшее время представители компании планируют посетить Туву для встречи с местным предпринимательским сообществом и выработки конкретного плана действий. "Учитывая планы расширения бизнеса Wildberries & Russ и стран присутствия, рассказал Татьяне Владимировне о транзитном потенциале Тувы. Республика как приграничный регион обладает существенным потенциалом для развития торговых отношений как с Монголией, так и с западными районами и провинциями Китая. Обозначил проекты обустройства трансграничных коридоров, реконструкции пункта пропуска "Хандагайты" на границе с Монголией", - подчеркнул Ховалыг. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Wildberries, ТУВА, Бизнес
Wildberries запустит проект "Платформа роста" в Туве
Глава республики Тува Ховалыг: Wildberries запустит в республике проект "Платформа роста"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Компания Wildberries & Russ запускает проект для поддержки российских предпринимателей "Платформа роста" в Туве, в его рамках планируются встречи с местным бизнесом для разработки уникальной продукции, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.
Обсуждение проекта прошло на площадке Петербургского международного экономического форума.
"Компания Wildberries & Russ запускает свой проект "Платформа роста" в Туве. Это стало знаковой частью нашей встречи с главой компании и основательницей маркетплейса Татьяной Ким. Комплексный проект, направленный на поддержку и развитие российских предпринимателей, RWB реализует вместе с Агентством стратегических инициатив", - написал Ховалыг в своем Telegram-канале.
По словам главы республики, Татьяна Ким заинтересована самобытностью и национальным колоритом Тувы, отметив, что платформа поможет в формировании и выпуске уникальной продукции, а также выведет ее на новый уровень. В ближайшее время представители компании планируют посетить Туву для встречи с местным предпринимательским сообществом и выработки конкретного плана действий.
"Учитывая планы расширения бизнеса Wildberries & Russ и стран присутствия, рассказал Татьяне Владимировне о транзитном потенциале Тувы. Республика как приграничный регион обладает существенным потенциалом для развития торговых отношений как с Монголией, так и с западными районами и провинциями Китая. Обозначил проекты обустройства трансграничных коридоров, реконструкции пункта пропуска "Хандагайты" на границе с Монголией", - подчеркнул Ховалыг.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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