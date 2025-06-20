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Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к росту - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к росту
Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к росту - 20.06.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к росту
Курс китайской валюты к рублю в пятницу умеренно растет после нескольких сессий стабилизации ранее на неделе, следует из данных Московской биржи. | 20.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу умеренно растет после нескольких сессий стабилизации ранее на неделе, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.57 мск повышается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,89 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,88-10,92 рубля. Несмотря на текущую коррекцию курса юаня вверх, основным фактором поддержки для рубля продолжает выступать спрос на рублевые активы, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Плюс к этому сдерживать спекулятивные продажи национальной валюты будет приближение пика налогового периода, который приходится на 30 июня, в результате чего на следующей неделе экспортеры могут предъявить повышенный спрос на рублевую ликвидность", - добавляет он. "Рублевые быки" пока не рискнули штурмовать поддержку в 10,8 рубля за юань, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако на бирже назревает движение курса юаня к рублю", - считает он. "Ожидаем продолжения движения курса в диапазоне 10,5-11 рублей за юань с возможным смещением в его середину, что позволит рублю установить новые локальные максимумы", - заключает Зварич.
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Экономика, Рынок, Торги, МОСКВА, ПСБ
13:10 20.06.2025
 
Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к росту

Курс юаня на Московской бирже умеренно растет после сессий стабилизации

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу умеренно растет после нескольких сессий стабилизации ранее на неделе, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.57 мск повышается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,89 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,88-10,92 рубля.
Несмотря на текущую коррекцию курса юаня вверх, основным фактором поддержки для рубля продолжает выступать спрос на рублевые активы, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"Плюс к этому сдерживать спекулятивные продажи национальной валюты будет приближение пика налогового периода, который приходится на 30 июня, в результате чего на следующей неделе экспортеры могут предъявить повышенный спрос на рублевую ликвидность", - добавляет он.
"Рублевые быки" пока не рискнули штурмовать поддержку в 10,8 рубля за юань, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако на бирже назревает движение курса юаня к рублю", - считает он.
"Ожидаем продолжения движения курса в диапазоне 10,5-11 рублей за юань с возможным смещением в его середину, что позволит рублю установить новые локальные максимумы", - заключает Зварич.
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