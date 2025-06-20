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Юань торгуется в плюсе против рубля на Мосбирже в преддверии выходных - 20.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250620/yuan-858735527.html
Юань торгуется в плюсе против рубля на Мосбирже в преддверии выходных
Юань торгуется в плюсе против рубля на Мосбирже в преддверии выходных - 20.06.2025, ПРАЙМ
Юань торгуется в плюсе против рубля на Мосбирже в преддверии выходных
Курс рубля в пятницу днем колеблется преимущественно в минусе по отношению к юаню на Московской бирже, курс китайской валюты вышел на уровень 10,9 рубля,... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T16:33+0300
2025-06-20T16:33+0300
экономика
юань
рубль
мосбиржа
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу днем колеблется преимущественно в минусе по отношению к юаню на Московской бирже, курс китайской валюты вышел на уровень 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.24 мск повышался на 6 копеек (+0,5%), до 10,90 рубля. В течение дня юань торгуется в узком коридоре 10,88-10,92 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,84 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,233 против 7,176 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,8%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,19 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань в пятницу на Мосбирже растет, закрепляясь на уровне 10,9 рубля. После недельной стабилизации курса, перед выходными участники торгов наращивают валютные позиции. "Валютный рынок остается устойчивым: приток экспортной выручки присутствует, а до основного налогового пика, который приходится на 30 июня, остается достаточно времени для накопления рублевой ликвидности. Стабильность курса в последние недели обусловлена умеренным внешним фоном, высокой сырьевой выручкой и ограниченной активностью импортеров", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,04% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,05% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон курса рубля. Стоимость нефти к 16.29 мск падала на 3,4%, до 76,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,2%, до 98,7 пункта. ПРОГНОЗЫ В четверг и пятницу несколько правительственных чиновников, а также главы двух крупнейших банков высказались в том ключе, что курс рубля слишком завышен, и это наносит вред экономике, а также конкретным отраслям, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Пока подобная риторика слабо влияет на динамику валютного рынка, однако это может быть свидетельством скорого принятия мер против излишней дороговизны рубля. В целом же равновесие на российском валютном рынке сохраняется. Пока не наблюдается признаков, что оно начинает нарушаться, хотя потенциальные драйверы для этого есть. Поэтому, скорее всего, по крайней мере в начале следующей недели курс продолжит консолидироваться в месячном диапазоне 10,78–11,08 рубля за юань", - добавляет он. По мнению Силаева, в краткосрочной перспективе курс останется в пределах текущих диапазонов: 78–80 рублей за доллар, 89–91 рубль за евро, 10,86 рубля за юань. Усиление поддержки возможно ближе к налоговой дате", - добавляет он.
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юань, рубль, мосбиржа
Экономика, юань, рубль, Мосбиржа
16:33 20.06.2025
 
Юань торгуется в плюсе против рубля на Мосбирже в преддверии выходных

Курс юаня к рублю на Мосбирже колеблется в пятницу преимущественно в плюсе

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань и рубль
Юань и рубль - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу днем колеблется преимущественно в минусе по отношению к юаню на Московской бирже, курс китайской валюты вышел на уровень 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.24 мск повышался на 6 копеек (+0,5%), до 10,90 рубля. В течение дня юань торгуется в узком коридоре 10,88-10,92 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,84 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,233 против 7,176 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,8%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,19 рубля.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Юань в пятницу на Мосбирже растет, закрепляясь на уровне 10,9 рубля. После недельной стабилизации курса, перед выходными участники торгов наращивают валютные позиции.
"Валютный рынок остается устойчивым: приток экспортной выручки присутствует, а до основного налогового пика, который приходится на 30 июня, остается достаточно времени для накопления рублевой ликвидности. Стабильность курса в последние недели обусловлена умеренным внешним фоном, высокой сырьевой выручкой и ограниченной активностью импортеров", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,04% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,05% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон курса рубля. Стоимость нефти к 16.29 мск падала на 3,4%, до 76,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,2%, до 98,7 пункта.
ПРОГНОЗЫ
В четверг и пятницу несколько правительственных чиновников, а также главы двух крупнейших банков высказались в том ключе, что курс рубля слишком завышен, и это наносит вред экономике, а также конкретным отраслям, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Пока подобная риторика слабо влияет на динамику валютного рынка, однако это может быть свидетельством скорого принятия мер против излишней дороговизны рубля. В целом же равновесие на российском валютном рынке сохраняется. Пока не наблюдается признаков, что оно начинает нарушаться, хотя потенциальные драйверы для этого есть. Поэтому, скорее всего, по крайней мере в начале следующей недели курс продолжит консолидироваться в месячном диапазоне 10,78–11,08 рубля за юань", - добавляет он.
По мнению Силаева, в краткосрочной перспективе курс останется в пределах текущих диапазонов: 78–80 рублей за доллар, 89–91 рубль за евро, 10,86 рубля за юань. Усиление поддержки возможно ближе к налоговой дате", - добавляет он.
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Евро дорожает к доллару в пятницу
13:56
 
ЭкономикаюаньрубльМосбиржа
 
 
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