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Мир находится в одном миллиметре от ядерной катастрофы, заявила Захарова - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Мир находится в одном миллиметре от ядерной катастрофы, заявила Захарова
Мир находится в одном миллиметре от ядерной катастрофы, заявила Захарова - 20.06.2025, ПРАЙМ
Мир находится в одном миллиметре от ядерной катастрофы, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мир может находиться в одном миллиметре от катастрофы в контексте ситуации вокруг Ирана. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T14:13+0300
2025-06-20T14:13+0300
политика
общество
мировая экономика
иран
мария захарова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мир может находиться в одном миллиметре от катастрофы в контексте ситуации вокруг Ирана. "Мы наблюдаем атаки не только против страны или граждан, это удары по ядерным материалам и объекты с этими веществами. Это момент, когда весь мир и медиа должны понять, с чем мы сталкиваемся. Это может быть один миллиметр от ядерной трагедии", - сказала Захарова журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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общество , мировая экономика, иран, мария захарова
Политика, Общество , Мировая экономика, ИРАН, Мария Захарова
14:13 20.06.2025
 
Мир находится в одном миллиметре от ядерной катастрофы, заявила Захарова

Захарова: мир может находиться в одном миллиметре от ядерной катастрофы

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мир может находиться в одном миллиметре от катастрофы в контексте ситуации вокруг Ирана.
"Мы наблюдаем атаки не только против страны или граждан, это удары по ядерным материалам и объекты с этими веществами. Это момент, когда весь мир и медиа должны понять, с чем мы сталкиваемся. Это может быть один миллиметр от ядерной трагедии", - сказала Захарова журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПолитикаОбществоМировая экономикаИРАНМария Захарова
 
 
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