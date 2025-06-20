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Мир находится в одном миллиметре от ядерной катастрофы, заявила Захарова
Мир находится в одном миллиметре от ядерной катастрофы, заявила Захарова - 20.06.2025, ПРАЙМ
Мир находится в одном миллиметре от ядерной катастрофы, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мир может находиться в одном миллиметре от катастрофы в контексте ситуации вокруг Ирана. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T14:13+0300
2025-06-20T14:13+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мир может находиться в одном миллиметре от катастрофы в контексте ситуации вокруг Ирана. "Мы наблюдаем атаки не только против страны или граждан, это удары по ядерным материалам и объекты с этими веществами. Это момент, когда весь мир и медиа должны понять, с чем мы сталкиваемся. Это может быть один миллиметр от ядерной трагедии", - сказала Захарова журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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общество , мировая экономика, иран, мария захарова
Политика, Общество , Мировая экономика, ИРАН, Мария Захарова
Мир находится в одном миллиметре от ядерной катастрофы, заявила Захарова
Захарова: мир может находиться в одном миллиметре от ядерной катастрофы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мир может находиться в одном миллиметре от катастрофы в контексте ситуации вокруг Ирана.
"Мы наблюдаем атаки не только против страны или граждан, это удары по ядерным материалам и объекты с этими веществами. Это момент, когда весь мир и медиа должны понять, с чем мы сталкиваемся. Это может быть один миллиметр от ядерной трагедии", - сказала Захарова журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
СМИ: Иран предупредил Катар, что базы США в регионе могут стать его целями