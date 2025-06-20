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Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ

Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ - 20.06.2025, ПРАЙМ

Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. В своей речи президент рассказал о текущем состоянии... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T15:51+0300

2025-06-20T15:51+0300

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МОСКВА, 20 июн - Прайм. Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. В своей речи президент рассказал о текущем состоянии российской экономики, а также о том, какие задачи перед ней стоят.Ключевые заявления президента России:"По данным статистики, годовая инфляция уже снизилась до однозначных показателей, менее 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%. Конечно, это еще много, но таргетирование инфляции продолжается. <...> Конечно, здесь сыграли свою роль как активная работа правительства по развитию экономики предложения, так и ответственные действия Центрального банка"."Вступил в силу федеральный закон, который задал правовую основу для продвижения креативных индустрий. До конца года 70 регионов начнут внедрять стандарты развития этого современного сегмента экономики и общественной жизни, создавать необходимую инфраструктуру. Чтобы сделать такую работу более основательной, системной, прошу правительство вместе с субъектами Федерации подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики, а также подумать о запуске федерального проекта"."В современном мире уже все меньше и меньше идет разделение между оборонно-промышленным комплексом и гражданскими отраслями экономики. В некоторых странах вообще нет никакой разницы. <...> Там, где возможно, необходимо добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения".В пленарном заседании также принимают участие президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.Модератор — журналист из Объединенных Арабских Эмиратов Надим Кутейш.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, мировая экономика, бахрейн, индонезия, китай, владимир путин, прабово субианто, госсовет