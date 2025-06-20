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Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ
Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ - 20.06.2025, ПРАЙМ
Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ
Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. В своей речи президент рассказал о текущем состоянии... | 20.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 июн - Прайм. Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. В своей речи президент рассказал о текущем состоянии российской экономики, а также о том, какие задачи перед ней стоят.Ключевые заявления президента России:"По данным статистики, годовая инфляция уже снизилась до однозначных показателей, менее 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%. Конечно, это еще много, но таргетирование инфляции продолжается. <...> Конечно, здесь сыграли свою роль как активная работа правительства по развитию экономики предложения, так и ответственные действия Центрального банка"."Вступил в силу федеральный закон, который задал правовую основу для продвижения креативных индустрий. До конца года 70 регионов начнут внедрять стандарты развития этого современного сегмента экономики и общественной жизни, создавать необходимую инфраструктуру. Чтобы сделать такую работу более основательной, системной, прошу правительство вместе с субъектами Федерации подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики, а также подумать о запуске федерального проекта"."В современном мире уже все меньше и меньше идет разделение между оборонно-промышленным комплексом и гражданскими отраслями экономики. В некоторых странах вообще нет никакой разницы. <...> Там, где возможно, необходимо добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения".В пленарном заседании также принимают участие президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.Модератор — журналист из Объединенных Арабских Эмиратов Надим Кутейш.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, мировая экономика, бахрейн, индонезия, китай, владимир путин, прабово субианто, госсовет
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Мировая экономика, БАХРЕЙН, ИНДОНЕЗИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Прабово Субианто, Госсовет
Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ
На ПМЭФ началось пленарное заседание с участием Путина
МОСКВА, 20 июн - Прайм. Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. В своей речи президент рассказал о текущем состоянии российской экономики, а также о том, какие задачи перед ней стоят.
Ключевые заявления президента России:
- представление о российской экономике как о сырьевой явно устарело, она становится более качественной, сложной;
- ВПК сыграл свою роль в росте российской экономике за последние два года, но рост завязан не только на военно-промышленный комплекс, растут АПК, строительство, финансы и другие отрасли;
- важнейшая задача на 2025 год — переход российской экономики к сбалансированному росту.
"По данным статистики, годовая инфляция уже снизилась до однозначных показателей, менее 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%. Конечно, это еще много, но таргетирование инфляции продолжается. <...> Конечно, здесь сыграли свою роль как активная работа правительства по развитию экономики предложения, так и ответственные действия Центрального банка".
- Россия добилась исторического минимума по безработице, ее уровень стабилизировался и составляет 2,3%;
- Россия достигла рекордного снижения уровня бедности — по итогам прошлого года она составила 7,2%;
- уровень зарплат в России пока еще недостаточный, нужно переходить к экономике высоких зарплат — повышение зарплат важно для всей экономики, так как стимулирует спрос.
"Вступил в силу федеральный закон, который задал правовую основу для продвижения креативных индустрий. До конца года 70 регионов начнут внедрять стандарты развития этого современного сегмента экономики и общественной жизни, создавать необходимую инфраструктуру. Чтобы сделать такую работу более основательной, системной, прошу правительство вместе с субъектами Федерации подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики, а также подумать о запуске федерального проекта".
- У России есть успешные примеры электронных площадок, мы продолжим создавать условия для развития платформ;
- к 2030 году затраты государства и бизнеса на исследования и разработки должны вырасти не менее чем до 2% ВВП;
- правительство должно готовить ежегодный доклад о технологическом развитии страны;
- нужно подготовить единые требования к процедурам поддержки бизнеса в сфере технологий: от регистрации изобретений до серийного выпуска.
"В современном мире уже все меньше и меньше идет разделение между оборонно-промышленным комплексом и гражданскими отраслями экономики. В некоторых странах вообще нет никакой разницы. <...> Там, где возможно, необходимо добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения".
В пленарном заседании также принимают участие президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.
Модератор — журналист из Объединенных Арабских Эмиратов Надим Кутейш.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.