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Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ
Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ - 20.06.2025, ПРАЙМ
Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ
Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. В своей речи президент рассказал о текущем состоянии... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T15:51+0300
2025-06-20T16:47+0300
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МОСКВА, 20 июн - Прайм. Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. В своей речи президент рассказал о текущем состоянии российской экономики, а также о том, какие задачи перед ней стоят.Ключевые заявления президента России:&quot;По данным статистики, годовая инфляция уже снизилась до однозначных показателей, менее 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%. Конечно, это еще много, но таргетирование инфляции продолжается. &lt;...&gt; Конечно, здесь сыграли свою роль как активная работа правительства по развитию экономики предложения, так и ответственные действия Центрального банка&quot;.&quot;Вступил в силу федеральный закон, который задал правовую основу для продвижения креативных индустрий. До конца года 70 регионов начнут внедрять стандарты развития этого современного сегмента экономики и общественной жизни, создавать необходимую инфраструктуру. Чтобы сделать такую работу более основательной, системной, прошу правительство вместе с субъектами Федерации подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики, а также подумать о запуске федерального проекта&quot;.&quot;В современном мире уже все меньше и меньше идет разделение между оборонно-промышленным комплексом и гражданскими отраслями экономики. В некоторых странах вообще нет никакой разницы. &lt;...&gt; Там, где возможно, необходимо добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения&quot;.В пленарном заседании также принимают участие президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.Модератор — журналист из Объединенных Арабских Эмиратов Надим Кутейш.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, мировая экономика, бахрейн, индонезия, китай, владимир путин, прабово субианто, госсовет
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Мировая экономика, БАХРЕЙН, ИНДОНЕЗИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Прабово Субианто, Госсовет
15:51 20.06.2025 (обновлено: 16:47 20.06.2025)
 
Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ

На ПМЭФ началось пленарное заседание с участием Путина

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
 Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 июн - Прайм. Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. В своей речи президент рассказал о текущем состоянии российской экономики, а также о том, какие задачи перед ней стоят.
Ключевые заявления президента России:
  • представление о российской экономике как о сырьевой явно устарело, она становится более качественной, сложной;
  • ВПК сыграл свою роль в росте российской экономике за последние два года, но рост завязан не только на военно-промышленный комплекс, растут АПК, строительство, финансы и другие отрасли;
  • важнейшая задача на 2025 год — переход российской экономики к сбалансированному росту.

"По данным статистики, годовая инфляция уже снизилась до однозначных показателей, менее 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%. Конечно, это еще много, но таргетирование инфляции продолжается. <...> Конечно, здесь сыграли свою роль как активная работа правительства по развитию экономики предложения, так и ответственные действия Центрального банка".

Президент РФ Владимир Путин на пленарное заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума.
Владимир Путин
  • Россия добилась исторического минимума по безработице, ее уровень стабилизировался и составляет 2,3%;
  • Россия достигла рекордного снижения уровня бедности — по итогам прошлого года она составила 7,2%;
  • уровень зарплат в России пока еще недостаточный, нужно переходить к экономике высоких зарплат — повышение зарплат важно для всей экономики, так как стимулирует спрос.

"Вступил в силу федеральный закон, который задал правовую основу для продвижения креативных индустрий. До конца года 70 регионов начнут внедрять стандарты развития этого современного сегмента экономики и общественной жизни, создавать необходимую инфраструктуру. Чтобы сделать такую работу более основательной, системной, прошу правительство вместе с субъектами Федерации подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики, а также подумать о запуске федерального проекта".

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Владимир Путин
  • У России есть успешные примеры электронных площадок, мы продолжим создавать условия для развития платформ;
  • к 2030 году затраты государства и бизнеса на исследования и разработки должны вырасти не менее чем до 2% ВВП;
  • правительство должно готовить ежегодный доклад о технологическом развитии страны;
  • нужно подготовить единые требования к процедурам поддержки бизнеса в сфере технологий: от регистрации изобретений до серийного выпуска.

"В современном мире уже все меньше и меньше идет разделение между оборонно-промышленным комплексом и гражданскими отраслями экономики. В некоторых странах вообще нет никакой разницы. <...> Там, где возможно, необходимо добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения".

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Владимир Путин
В пленарном заседании также принимают участие президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.
Модератор — журналист из Объединенных Арабских Эмиратов Надим Кутейш.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2025РОССИЯМировая экономикаБАХРЕЙНИНДОНЕЗИЯКИТАЙВладимир ПутинПрабово СубиантоГоссовет
 
 
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