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Мутко призвал упростить процедуру банкротства застройщиков - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Мутко призвал упростить процедуру банкротства застройщиков
Мутко призвал упростить процедуру банкротства застройщиков - 20.06.2025, ПРАЙМ
Мутко призвал упростить процедуру банкротства застройщиков
Процедуру банкротства застройщиков, неспособных самостоятельно выполнить обязательства, необходимо упростить, чтобы завершать проекты силами банков можно было... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T21:28+0300
2025-06-20T21:28+0300
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виталий мутко
застройщики
банкротство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Процедуру банкротства застройщиков, неспособных самостоятельно выполнить обязательства, необходимо упростить, чтобы завершать проекты силами банков можно было быстрее, заявил журналистам на ПМЭФ гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко. По его словам, сегодня деньги дольщиков, лежащие на счетах эскроу, надежно защищены, и даже если застройщик не может сам достроить дом, это сделает банк-кредитор. Однако в некоторых случаях дольщики могли бы получать квартиры быстрее, если бы не долгая процедура банкротства. "Я бы вообще упростил процедуру банкротства. Сейчас, например, у нас есть один застройщик, не буду его называть, ему, извините, ласты скрутили, за что-то посадили. А у него два дома, они устойчивые, по 70% проданного жилья, 80% строительной готовности. Мы их с удовольствием достроим, но не можем, если пойдем по процедуре банкротства", - сказал Мутко. Как уточнили в пресс-службе" Дом.РФ ", обычно в ходе процедуры банкротства реализация проекта замораживается примерно на полтора года, как в части строительства, так и привлечения новых средств. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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виталий мутко, застройщики, банкротство
ПМЭФ-2025, Виталий Мутко, застройщики, банкротство
21:28 20.06.2025
 
Мутко призвал упростить процедуру банкротства застройщиков

Мутко: процедуру банкротства застройщиков необходимо упростить

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк*Виталий Мутко
*Виталий Мутко - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Процедуру банкротства застройщиков, неспособных самостоятельно выполнить обязательства, необходимо упростить, чтобы завершать проекты силами банков можно было быстрее, заявил журналистам на ПМЭФ гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко.
По его словам, сегодня деньги дольщиков, лежащие на счетах эскроу, надежно защищены, и даже если застройщик не может сам достроить дом, это сделает банк-кредитор. Однако в некоторых случаях дольщики могли бы получать квартиры быстрее, если бы не долгая процедура банкротства.
"Я бы вообще упростил процедуру банкротства. Сейчас, например, у нас есть один застройщик, не буду его называть, ему, извините, ласты скрутили, за что-то посадили. А у него два дома, они устойчивые, по 70% проданного жилья, 80% строительной готовности. Мы их с удовольствием достроим, но не можем, если пойдем по процедуре банкротства", - сказал Мутко.
Как уточнили в пресс-службе" Дом.РФ ", обычно в ходе процедуры банкротства реализация проекта замораживается примерно на полтора года, как в части строительства, так и привлечения новых средств.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Виталий Муткозастройщикибанкротство
 
 
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