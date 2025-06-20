Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Изменить нельзя": в Киеве узнали, что произошло с Зеленским на саммите G7 - 20.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250620/zelenskiy-858698123.html
"Изменить нельзя": в Киеве узнали, что произошло с Зеленским на саммите G7
"Изменить нельзя": в Киеве узнали, что произошло с Зеленским на саммите G7 - 20.06.2025, ПРАЙМ
"Изменить нельзя": в Киеве узнали, что произошло с Зеленским на саммите G7
Глава киевского режима Владимир Зеленский не только ничего не добился на саммите "Большой семерки", но и окончательно стал неприемлемым для Вашингтона. Такое... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T08:21+0300
2025-06-20T08:21+0300
политика
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не только ничего не добился на саммите "Большой семерки", но и окончательно стал неприемлемым для Вашингтона. Такое заявление в эфире своего YouTube-канала сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Зеленский и его окружение стали для США абсолютно неприемлемыми. Все, это реальность, ее изменить нельзя", - отметил он.По словам Соскина, украинский лидер стал препятствием для целостности и G7, и двадцатки, и НАТО, и даже ЕС. По этой причине, присутствие Зеленского на встрече обернулось полным провалом, несмотря на то, что он "все-таки получил немного денег".Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. Президент США Дональд Трамп покинул саммит досрочно.
https://1prime.ru/20250619/vsu-858686953.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_97fe5d135c3dd010eed7831508df8a44.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
08:21 20.06.2025
 
"Изменить нельзя": в Киеве узнали, что произошло с Зеленским на саммите G7

Соскин: поездка Зеленского на саммит "Большой семерки" стала полным провалом

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не только ничего не добился на саммите "Большой семерки", но и окончательно стал неприемлемым для Вашингтона. Такое заявление в эфире своего YouTube-канала сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Зеленский и его окружение стали для США абсолютно неприемлемыми. Все, это реальность, ее изменить нельзя", - отметил он.
По словам Соскина, украинский лидер стал препятствием для целостности и G7, и двадцатки, и НАТО, и даже ЕС. По этой причине, присутствие Зеленского на встрече обернулось полным провалом, несмотря на то, что он "все-таки получил немного денег".
Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. Президент США Дональд Трамп покинул саммит досрочно.
Киев, Украина
Зеленский сменил командующего сухопутными войсками ВСУ
Вчера, 20:31
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала