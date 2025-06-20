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"Изменить нельзя": в Киеве узнали, что произошло с Зеленским на саммите G7
"Изменить нельзя": в Киеве узнали, что произошло с Зеленским на саммите G7 - 20.06.2025, ПРАЙМ
"Изменить нельзя": в Киеве узнали, что произошло с Зеленским на саммите G7
Глава киевского режима Владимир Зеленский не только ничего не добился на саммите "Большой семерки", но и окончательно стал неприемлемым для Вашингтона. Такое... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T08:21+0300
2025-06-20T08:21+0300
2025-06-20T08:21+0300
политика
украина
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не только ничего не добился на саммите "Большой семерки", но и окончательно стал неприемлемым для Вашингтона. Такое заявление в эфире своего YouTube-канала сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Зеленский и его окружение стали для США абсолютно неприемлемыми. Все, это реальность, ее изменить нельзя", - отметил он.По словам Соскина, украинский лидер стал препятствием для целостности и G7, и двадцатки, и НАТО, и даже ЕС. По этой причине, присутствие Зеленского на встрече обернулось полным провалом, несмотря на то, что он "все-таки получил немного денег".Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. Президент США Дональд Трамп покинул саммит досрочно.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Изменить нельзя": в Киеве узнали, что произошло с Зеленским на саммите G7
Соскин: поездка Зеленского на саммит "Большой семерки" стала полным провалом
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не только ничего не добился на саммите "Большой семерки", но и окончательно стал неприемлемым для Вашингтона. Такое заявление в эфире своего YouTube-канала сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Зеленский и его окружение стали для США абсолютно неприемлемыми. Все, это реальность, ее изменить нельзя", - отметил он.
По словам Соскина, украинский лидер стал препятствием для целостности и G7, и двадцатки, и НАТО, и даже ЕС. По этой причине, присутствие Зеленского на встрече обернулось полным провалом, несмотря на то, что он "все-таки получил немного денег".
Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. Президент США Дональд Трамп покинул саммит досрочно.
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