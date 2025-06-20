https://1prime.ru/20250620/zelenskiy-858698123.html

"Изменить нельзя": в Киеве узнали, что произошло с Зеленским на саммите G7

"Изменить нельзя": в Киеве узнали, что произошло с Зеленским на саммите G7 - 20.06.2025, ПРАЙМ

"Изменить нельзя": в Киеве узнали, что произошло с Зеленским на саммите G7

Глава киевского режима Владимир Зеленский не только ничего не добился на саммите "Большой семерки", но и окончательно стал неприемлемым для Вашингтона. Такое... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T08:21+0300

2025-06-20T08:21+0300

2025-06-20T08:21+0300

политика

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg

МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не только ничего не добился на саммите "Большой семерки", но и окончательно стал неприемлемым для Вашингтона. Такое заявление в эфире своего YouTube-канала сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Зеленский и его окружение стали для США абсолютно неприемлемыми. Все, это реальность, ее изменить нельзя", - отметил он.По словам Соскина, украинский лидер стал препятствием для целостности и G7, и двадцатки, и НАТО, и даже ЕС. По этой причине, присутствие Зеленского на встрече обернулось полным провалом, несмотря на то, что он "все-таки получил немного денег".Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. Президент США Дональд Трамп покинул саммит досрочно.

https://1prime.ru/20250619/vsu-858686953.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский