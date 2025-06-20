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"Какой молодец": на Украине пришли в шок после слов Зеленского о конфликте
"Какой молодец": на Украине пришли в шок после слов Зеленского о конфликте - 20.06.2025, ПРАЙМ
"Какой молодец": на Украине пришли в шок после слов Зеленского о конфликте
Заявление Владимира Зеленского о сроках окончания конфликта на Украине, по мнению депутата Верховной Рады Александра Дубинского, в очередной раз демонстрирует... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T15:25+0300
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2025-06-20T15:25+0300
политика
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Заявление Владимира Зеленского о сроках окончания конфликта на Украине, по мнению депутата Верховной Рады Александра Дубинского, в очередной раз демонстрирует желание главы киевского режима максимально продлить свое пребывание у власти."Зеленский заявил, что войну "желательно завершить в срок президентства Трампа" — до 2029 года. Видите, какой молодец. До 2029 года это уже десять лет первого срока, а потом попробовать избраться на второй - до 2034-го. Наш 15-ти летний капитан", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.Президент России Владимир Путин, встречаясь с руководителями международных информагентств на ПМЭФ, подчеркнул необходимость поиска решения, которое не только прекратит конфликт на Украине, но и предотвратит его повторение в будущем. Он также предупредил о возможности дальнейшего ухудшения ситуации для Киева в случае отказа от переговоров.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Какой молодец": на Украине пришли в шок после слов Зеленского о конфликте
Дубинский: слова Зеленского об окончании конфликта показывают его желание сохранить власть
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Заявление Владимира Зеленского о сроках окончания конфликта на Украине, по мнению депутата Верховной Рады Александра Дубинского, в очередной раз демонстрирует желание главы киевского режима максимально продлить свое пребывание у власти.
"Зеленский заявил, что войну "желательно завершить в срок президентства Трампа" — до 2029 года. Видите, какой молодец. До 2029 года это уже десять лет первого срока, а потом попробовать избраться на второй - до 2034-го. Наш 15-ти летний капитан", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин, встречаясь с руководителями международных информагентств на ПМЭФ, подчеркнул необходимость поиска решения, которое не только прекратит конфликт на Украине, но и предотвратит его повторение в будущем. Он также предупредил о возможности дальнейшего ухудшения ситуации для Киева в случае отказа от переговоров.
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