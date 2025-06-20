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Цена золота продолжает негативную тенденцию недели - 20.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250620/zoloto-858704003.html
Цена золота продолжает негативную тенденцию недели
Цена золота продолжает негативную тенденцию недели - 20.06.2025, ПРАЙМ
Цена золота продолжает негативную тенденцию недели
Стоимость золота дешевеет в пятницу утром почти на 1,5%, свидетельствуют данные торгов. | 20.06.2025, ПРАЙМ
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2025-06-20T09:39+0300
экономика
рынок
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота дешевеет в пятницу утром почти на 1,5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.26 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 47,58 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,4%, до 3 360,52 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 2,05% - до 35,608 доллара за унцию. В целом и вся неделя складывается для золота негативно - с её начала оно дешевеет уже более чем на 4%, в то время как мировые инвесторы следили за заседаниями финансовых регуляторов, а также оценивали новости с Ближнего Востока. Так, в среду стали известны итоги июльского заседания Федеральной резервной системы США, по итогам которого была сохранена учётная ставка регулятора на уровне 4,25-4,5% годовых. Решения Федрезерва могут отражаться на курсе доллара, который регулирует спрос на золото держателей других валют. Кроме того, при ослаблении рисков спрос на золото как на надежный актив уменьшается. А как сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в американской администрации ранее в пятницу, осторожность президента США Дональда Трампа, который не спешит принять решения о бомбардировках Ирана, обусловлена опасениями создания "еще одной Ливии".
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рынок, торги, сша, ближний восток, дональд трамп, comex, федрезерв, new york post
Экономика, Рынок, Торги, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Comex, Федрезерв, New York Post
09:38 20.06.2025 (обновлено: 09:39 20.06.2025)
 
Цена золота продолжает негативную тенденцию недели

Золото дешевеет в пятницу утром почти на 1,5%

© Фото : Polymetal%Слитки золота
%Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© Фото : Polymetal
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота дешевеет в пятницу утром почти на 1,5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.26 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 47,58 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,4%, до 3 360,52 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 2,05% - до 35,608 доллара за унцию.
В целом и вся неделя складывается для золота негативно - с её начала оно дешевеет уже более чем на 4%, в то время как мировые инвесторы следили за заседаниями финансовых регуляторов, а также оценивали новости с Ближнего Востока.
Так, в среду стали известны итоги июльского заседания Федеральной резервной системы США, по итогам которого была сохранена учётная ставка регулятора на уровне 4,25-4,5% годовых. Решения Федрезерва могут отражаться на курсе доллара, который регулирует спрос на золото держателей других валют.
Кроме того, при ослаблении рисков спрос на золото как на надежный актив уменьшается. А как сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в американской администрации ранее в пятницу, осторожность президента США Дональда Трампа, который не спешит принять решения о бомбардировках Ирана, обусловлена опасениями создания "еще одной Ливии".
Золото, слитки
Золото дешевеет четвертый день подряд
Вчера, 09:20
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд ТрампComexФедрезервNew York Post
 
 
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