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Цена золота продолжает негативную тенденцию недели
Цена золота продолжает негативную тенденцию недели - 20.06.2025, ПРАЙМ
Цена золота продолжает негативную тенденцию недели
Стоимость золота дешевеет в пятницу утром почти на 1,5%, свидетельствуют данные торгов. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T09:38+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота дешевеет в пятницу утром почти на 1,5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.26 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 47,58 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,4%, до 3 360,52 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 2,05% - до 35,608 доллара за унцию. В целом и вся неделя складывается для золота негативно - с её начала оно дешевеет уже более чем на 4%, в то время как мировые инвесторы следили за заседаниями финансовых регуляторов, а также оценивали новости с Ближнего Востока. Так, в среду стали известны итоги июльского заседания Федеральной резервной системы США, по итогам которого была сохранена учётная ставка регулятора на уровне 4,25-4,5% годовых. Решения Федрезерва могут отражаться на курсе доллара, который регулирует спрос на золото держателей других валют. Кроме того, при ослаблении рисков спрос на золото как на надежный актив уменьшается. А как сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в американской администрации ранее в пятницу, осторожность президента США Дональда Трампа, который не спешит принять решения о бомбардировках Ирана, обусловлена опасениями создания "еще одной Ливии".
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рынок, торги, сша, ближний восток, дональд трамп, comex, федрезерв, new york post
Экономика, Рынок, Торги, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Comex, Федрезерв, New York Post
Цена золота продолжает негативную тенденцию недели
Золото дешевеет в пятницу утром почти на 1,5%
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота дешевеет в пятницу утром почти на 1,5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.26 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 47,58 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,4%, до 3 360,52 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 2,05% - до 35,608 доллара за унцию.
В целом и вся неделя складывается для золота негативно - с её начала оно дешевеет уже более чем на 4%, в то время как мировые инвесторы следили за заседаниями финансовых регуляторов, а также оценивали новости с Ближнего Востока.
Так, в среду стали известны итоги июльского заседания Федеральной резервной системы США, по итогам которого была сохранена учётная ставка регулятора на уровне 4,25-4,5% годовых. Решения Федрезерва могут отражаться на курсе доллара, который регулирует спрос на золото держателей других валют.
Кроме того, при ослаблении рисков спрос на золото как на надежный актив уменьшается. А как сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в американской администрации ранее в пятницу, осторожность президента США Дональда Трампа, который не спешит принять решения о бомбардировках Ирана, обусловлена опасениями создания "еще одной Ливии".
Золото дешевеет четвертый день подряд