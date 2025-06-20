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Запасы золота в резервах ЦБ за май не изменились - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Запасы золота в резервах ЦБ за май не изменились
Запасы золота в резервах ЦБ за май не изменились - 20.06.2025, ПРАЙМ
Запасы золота в резервах ЦБ за май не изменились
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за май 2025 года не изменились уже четвёртый месяц подряд и на 1 июня составляли прежние 74,9 миллиона... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T16:12+0300
2025-06-20T16:12+0300
экономика
золото
запасы золота
банк россии
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за май 2025 года не изменились уже четвёртый месяц подряд и на 1 июня составляли прежние 74,9 миллиона унций (2329,65 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. При этом стоимость золота в резервах за май 2025 года выросла на 0,48% - до 248,211 миллиарда долларов на 1 июня с 247,036 миллиарда долларов на 1 мая. Доля золота в международных резервах также увеличилась - до 36,48% с 36,31%. Банк России в марте 2023 года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва. За 2024 год запасы монетарного золота в международных резервах РФ не изменились и на 1 января 2025 года составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января годом ранее. За 2023 год объемы золота в резервах российского ЦБ также не изменились, и на 1 января 2024 года они составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2023 года. По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) - до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год - также выросли, до 2298,547 тонны.
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золото, запасы золота, банк россии
Экономика, золото, запасы золота, Банк России
16:12 20.06.2025
 
Запасы золота в резервах ЦБ за май не изменились

Запасы монетарного золота в резервах ЦБ за май не изменились, составив 2329,65 тонны

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Гранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за май 2025 года не изменились уже четвёртый месяц подряд и на 1 июня составляли прежние 74,9 миллиона унций (2329,65 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.
При этом стоимость золота в резервах за май 2025 года выросла на 0,48% - до 248,211 миллиарда долларов на 1 июня с 247,036 миллиарда долларов на 1 мая. Доля золота в международных резервах также увеличилась - до 36,48% с 36,31%.
Банк России в марте 2023 года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва. За 2024 год запасы монетарного золота в международных резервах РФ не изменились и на 1 января 2025 года составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января годом ранее.
За 2023 год объемы золота в резервах российского ЦБ также не изменились, и на 1 января 2024 года они составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2023 года.
По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) - до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год - также выросли, до 2298,547 тонны.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
ЦБ рассказал о вариантах решения по ставке в июне
13:18
 
Экономиказолотозапасы золотаБанк России
 
 
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