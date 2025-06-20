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Золото завершает неделю в минусе после двухнедельного роста

Золото завершает неделю в минусе после двухнедельного роста - 20.06.2025, ПРАЙМ

Золото завершает неделю в минусе после двухнедельного роста

Стоимость золота снижается в пятницу вечером, неделю также может завершить в минусе после двух недель роста, следует из данных торгов. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T18:31+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу вечером, неделю также может завершить в минусе после двух недель роста, следует из данных торгов. По состоянию на 18.21 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 25,45 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,74%, до 3 382,65 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 2,76% - до 35,88 доллара. С понедельника стоимость золота опустилась на 3%. При этом по итогам двух предыдущих недель драгоценный металл подорожал чуть более чем на 4%. Трейдеры оценивают геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, в частности возможное участие США в израильской военной операции против Ирана. "Золото мало меняется, поскольку Трамп отказался от "неминуемого" нападения на Иран. На данный момент, похоже, все плохие новости закончились", - приводит агентство Рейтер мнение независимого трейдера на рынке металлов Тая Вона (Tai Wong). Он также добавил, что возможно снижение стоимости золота до 3 250 долларов за тройскую унцию.

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золото, торги, цены