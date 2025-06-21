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ФАС проверит цены на воду в аэропортах 28 регионов

ФАС проверит цены на воду в аэропортах 28 регионов - 21.06.2025, ПРАЙМ

ФАС проверит цены на воду в аэропортах 28 регионов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит цены на питьевую воду в 28 регионах России, рассказал журналистам глава... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T16:35+0300

2025-06-21T16:35+0300

2025-06-21T16:35+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит цены на питьевую воду в 28 регионах России, рассказал журналистам глава ФАС Максим Шаскольский в рамках ПМЭФ-2025. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве в 2024 году проверило торговые точки в столичном аэропорту "Внуково" на предмет завышения цен на бутилированную питьевую воду. По итогам проверки выявлено значительное завышение цен по сравнению с рыночной стоимостью. "Мы разбираемся с аэропортами, нам поступают жалобы на цены, в том числе на стоимость питьевой воды. Мы сейчас направили территориальным органам в 28 регионах, там, где есть крупные аэропорты, поручения. УФАС проверят наличие компаний, которые занимают доминирующее положение именно в так называемой стерильной зоне аэропорта", - рассказал Шаскольский. Он уточнил, что "для системного решения этой проблемы аэропортам необходимо установить бесплатные источники питьевой воды на территории перевозочных секторов. Такие примеры уже есть". Фонтанчики с бесплатной питьевой водой уже установлены в московских "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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фас рф, проверка, вода, цены