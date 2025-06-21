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ФАС проверит цены на воду в аэропортах 28 регионов - 21.06.2025, ПРАЙМ
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ФАС проверит цены на воду в аэропортах 28 регионов
ФАС проверит цены на воду в аэропортах 28 регионов - 21.06.2025, ПРАЙМ
ФАС проверит цены на воду в аэропортах 28 регионов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит цены на питьевую воду в 28 регионах России, рассказал журналистам глава... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T16:35+0300
2025-06-21T16:35+0300
экономика
фас рф
проверка
вода
цены
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит цены на питьевую воду в 28 регионах России, рассказал журналистам глава ФАС Максим Шаскольский в рамках ПМЭФ-2025. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве в 2024 году проверило торговые точки в столичном аэропорту "Внуково" на предмет завышения цен на бутилированную питьевую воду. По итогам проверки выявлено значительное завышение цен по сравнению с рыночной стоимостью. "Мы разбираемся с аэропортами, нам поступают жалобы на цены, в том числе на стоимость питьевой воды. Мы сейчас направили территориальным органам в 28 регионах, там, где есть крупные аэропорты, поручения. УФАС проверят наличие компаний, которые занимают доминирующее положение именно в так называемой стерильной зоне аэропорта", - рассказал Шаскольский. Он уточнил, что "для системного решения этой проблемы аэропортам необходимо установить бесплатные источники питьевой воды на территории перевозочных секторов. Такие примеры уже есть". Фонтанчики с бесплатной питьевой водой уже установлены в московских "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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фас рф, проверка, вода, цены
Экономика, ФАС РФ, проверка, вода, цены
16:35 21.06.2025
 
ФАС проверит цены на воду в аэропортах 28 регионов

ФАС проверит цены на воду в аэропортах 28 регионов

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк" Стакан воды
 Стакан воды - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит цены на питьевую воду в 28 регионах России, рассказал журналистам глава ФАС Максим Шаскольский в рамках ПМЭФ-2025.
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве в 2024 году проверило торговые точки в столичном аэропорту "Внуково" на предмет завышения цен на бутилированную питьевую воду. По итогам проверки выявлено значительное завышение цен по сравнению с рыночной стоимостью.
"Мы разбираемся с аэропортами, нам поступают жалобы на цены, в том числе на стоимость питьевой воды. Мы сейчас направили территориальным органам в 28 регионах, там, где есть крупные аэропорты, поручения. УФАС проверят наличие компаний, которые занимают доминирующее положение именно в так называемой стерильной зоне аэропорта", - рассказал Шаскольский.
Он уточнил, что "для системного решения этой проблемы аэропортам необходимо установить бесплатные источники питьевой воды на территории перевозочных секторов. Такие примеры уже есть".
Фонтанчики с бесплатной питьевой водой уже установлены в московских "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Альфа-банк - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
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