https://1prime.ru/20250621/afganistan-858752602.html
Афганистан намерен предложить России проекты строительства туннелей
Афганистан намерен предложить России проекты строительства туннелей - 21.06.2025, ПРАЙМ
Афганистан намерен предложить России проекты строительства туннелей
Афганистан хочет предложить России участие в крупных проектах, таких, как строительство протяженных туннелей, путепроводов в горной местности, а также... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T09:16+0300
2025-06-21T09:16+0300
2025-06-21T09:16+0300
пмэф-2025
афганистан
россия
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/83453/38/834533899_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_13a7a6f0636e360b0b95a36540b8ee87.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Афганистан хочет предложить России участие в крупных проектах, таких, как строительство протяженных туннелей, путепроводов в горной местности, а также инвестировать в горнодобывающую промышленность, заявил в интервью РИА Новости "на полях" ПМЭФ первый заместитель председателя Торгово-инвестиционной палаты Афганистана Мохаммад Юнус Моманд. "Мы хотим предложить крупные проекты с тем, чтобы правительство России и его союзники могли участвовать в их реализации в Афганистане, в частности, проекты очень больших туннелей. Мы хотим в целях нормализации движения создать наземные коридоры, которые проходят между горами, а также туннели для движения автотранспорта", - сказал Моманд. Зампред Торгово-инвестиционной палаты Афганистана отметил, что "и в горнодобывающей отрасли есть особый потенциал", поэтому афганская сторона видит необходимость в том, чтобы россияне "инвестировали здесь и развивали бы эту отрасль". Моманд рассказал, что делегация Афганистана вносит предложения о сотрудничестве в ходе отдельных встреч с российскими представителями. "Вчера у нас были встречи с заместителем министра энергетики, которого мы пригласили приехать в Афганистан, чтобы мы могли работать вместе и создавать экономические партнерства в обеих странах", - заявил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250614/afganistan-858491345.html
афганистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83453/38/834533899_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_35944fa1fd84e71896785c2abb81f534.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, россия, бизнес
ПМЭФ-2025, АФГАНИСТАН, РОССИЯ, Бизнес
Афганистан намерен предложить России проекты строительства туннелей
Моманд6 Афганистан предложит России проекты по строительству туннелей в горной местности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Афганистан хочет предложить России участие в крупных проектах, таких, как строительство протяженных туннелей, путепроводов в горной местности, а также инвестировать в горнодобывающую промышленность, заявил в интервью РИА Новости "на полях" ПМЭФ первый заместитель председателя Торгово-инвестиционной палаты Афганистана Мохаммад Юнус Моманд.
"Мы хотим предложить крупные проекты с тем, чтобы правительство России и его союзники могли участвовать в их реализации в Афганистане, в частности, проекты очень больших туннелей. Мы хотим в целях нормализации движения создать наземные коридоры, которые проходят между горами, а также туннели для движения автотранспорта", - сказал Моманд.
Зампред Торгово-инвестиционной палаты Афганистана отметил, что "и в горнодобывающей отрасли есть особый потенциал", поэтому афганская сторона видит необходимость в том, чтобы россияне "инвестировали здесь и развивали бы эту отрасль".
Моманд рассказал, что делегация Афганистана вносит предложения о сотрудничестве в ходе отдельных встреч с российскими представителями. "Вчера у нас были встречи с заместителем министра энергетики, которого мы пригласили приехать в Афганистан, чтобы мы могли работать вместе и создавать экономические партнерства в обеих странах", - заявил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
СМИ узнали о планах Афганистана по экспорту фруктов в Россию и Среднюю Азию