https://1prime.ru/20250621/afganistan-858752602.html

Афганистан намерен предложить России проекты строительства туннелей

Афганистан намерен предложить России проекты строительства туннелей - 21.06.2025, ПРАЙМ

Афганистан намерен предложить России проекты строительства туннелей

Афганистан хочет предложить России участие в крупных проектах, таких, как строительство протяженных туннелей, путепроводов в горной местности, а также... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T09:16+0300

2025-06-21T09:16+0300

2025-06-21T09:16+0300

пмэф-2025

афганистан

россия

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/83453/38/834533899_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_13a7a6f0636e360b0b95a36540b8ee87.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Афганистан хочет предложить России участие в крупных проектах, таких, как строительство протяженных туннелей, путепроводов в горной местности, а также инвестировать в горнодобывающую промышленность, заявил в интервью РИА Новости "на полях" ПМЭФ первый заместитель председателя Торгово-инвестиционной палаты Афганистана Мохаммад Юнус Моманд. "Мы хотим предложить крупные проекты с тем, чтобы правительство России и его союзники могли участвовать в их реализации в Афганистане, в частности, проекты очень больших туннелей. Мы хотим в целях нормализации движения создать наземные коридоры, которые проходят между горами, а также туннели для движения автотранспорта", - сказал Моманд. Зампред Торгово-инвестиционной палаты Афганистана отметил, что "и в горнодобывающей отрасли есть особый потенциал", поэтому афганская сторона видит необходимость в том, чтобы россияне "инвестировали здесь и развивали бы эту отрасль". Моманд рассказал, что делегация Афганистана вносит предложения о сотрудничестве в ходе отдельных встреч с российскими представителями. "Вчера у нас были встречи с заместителем министра энергетики, которого мы пригласили приехать в Афганистан, чтобы мы могли работать вместе и создавать экономические партнерства в обеих странах", - заявил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250614/afganistan-858491345.html

афганистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

афганистан, россия, бизнес