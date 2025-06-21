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Афганистан намерен предложить России проекты строительства туннелей - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Афганистан намерен предложить России проекты строительства туннелей
Афганистан намерен предложить России проекты строительства туннелей - 21.06.2025, ПРАЙМ
Афганистан намерен предложить России проекты строительства туннелей
Афганистан хочет предложить России участие в крупных проектах, таких, как строительство протяженных туннелей, путепроводов в горной местности, а также... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T09:16+0300
2025-06-21T09:16+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Афганистан хочет предложить России участие в крупных проектах, таких, как строительство протяженных туннелей, путепроводов в горной местности, а также инвестировать в горнодобывающую промышленность, заявил в интервью РИА Новости "на полях" ПМЭФ первый заместитель председателя Торгово-инвестиционной палаты Афганистана Мохаммад Юнус Моманд. "Мы хотим предложить крупные проекты с тем, чтобы правительство России и его союзники могли участвовать в их реализации в Афганистане, в частности, проекты очень больших туннелей. Мы хотим в целях нормализации движения создать наземные коридоры, которые проходят между горами, а также туннели для движения автотранспорта", - сказал Моманд. Зампред Торгово-инвестиционной палаты Афганистана отметил, что "и в горнодобывающей отрасли есть особый потенциал", поэтому афганская сторона видит необходимость в том, чтобы россияне "инвестировали здесь и развивали бы эту отрасль". Моманд рассказал, что делегация Афганистана вносит предложения о сотрудничестве в ходе отдельных встреч с российскими представителями. "Вчера у нас были встречи с заместителем министра энергетики, которого мы пригласили приехать в Афганистан, чтобы мы могли работать вместе и создавать экономические партнерства в обеих странах", - заявил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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афганистан, россия, бизнес
ПМЭФ-2025, АФГАНИСТАН, РОССИЯ, Бизнес
09:16 21.06.2025
 
Афганистан намерен предложить России проекты строительства туннелей

Моманд6 Афганистан предложит России проекты по строительству туннелей в горной местности

© РИА Новости . Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкАфганистан
Афганистан - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Афганистан хочет предложить России участие в крупных проектах, таких, как строительство протяженных туннелей, путепроводов в горной местности, а также инвестировать в горнодобывающую промышленность, заявил в интервью РИА Новости "на полях" ПМЭФ первый заместитель председателя Торгово-инвестиционной палаты Афганистана Мохаммад Юнус Моманд.
"Мы хотим предложить крупные проекты с тем, чтобы правительство России и его союзники могли участвовать в их реализации в Афганистане, в частности, проекты очень больших туннелей. Мы хотим в целях нормализации движения создать наземные коридоры, которые проходят между горами, а также туннели для движения автотранспорта", - сказал Моманд.
Зампред Торгово-инвестиционной палаты Афганистана отметил, что "и в горнодобывающей отрасли есть особый потенциал", поэтому афганская сторона видит необходимость в том, чтобы россияне "инвестировали здесь и развивали бы эту отрасль".
Моманд рассказал, что делегация Афганистана вносит предложения о сотрудничестве в ходе отдельных встреч с российскими представителями. "Вчера у нас были встречи с заместителем министра энергетики, которого мы пригласили приехать в Афганистан, чтобы мы могли работать вместе и создавать экономические партнерства в обеих странах", - заявил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Город Кундуз - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
СМИ узнали о планах Афганистана по экспорту фруктов в Россию и Среднюю Азию
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ПМЭФ-2025АФГАНИСТАНРОССИЯБизнес
 
 
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