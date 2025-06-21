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Торговая палата Афганистана оценила текущие торговые отношения с Россией

Торговая палата Афганистана оценила текущие торговые отношения с Россией - 21.06.2025, ПРАЙМ

Торговая палата Афганистана оценила текущие торговые отношения с Россией

Торговые отношения между Афганистаном и Россией характеризуются экспортно-импортным дисбалансом, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ первый заместитель... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T11:03+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Торговые отношения между Афганистаном и Россией характеризуются экспортно-импортным дисбалансом, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ первый заместитель Торгово-инвестиционной палаты Афганистана Мохаммад Юнус Моманд. "Наш экспорт в Россию очень мал. Импорт из России намного больше, чем наш экспорт", - сказал собеседник агентства. По словам представителя ТИП, афганский экспорт в Россию включает сухофрукты, лекарственные растения, а также руду. "Афганский экспорт в Россию включает в себя сухофрукты, лекарственные растения, а также руду, а импорт состоит из масел, пищевых жиров, бензина, нефти и газа", - уточнил бизнесмен. По словам Моманда, импорт составляет около 400 миллионов долларов, а экспорт - только шесть миллионов долларов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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афганистан, россия, торговля, экспорт, импорт