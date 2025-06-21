https://1prime.ru/20250621/afganistan-858759513.html

Власти Афганистана назвали отчет ООН о ситуации в стране пропагандистским

Власти Афганистана назвали отчет ООН о ситуации в стране пропагандистским - 21.06.2025, ПРАЙМ

Власти Афганистана назвали отчет ООН о ситуации в стране пропагандистским

Власти Афганистана отвергли опубликованный в четверг квартальный отчет Миссии ООН по содействию Афганистану о ситуации в стране, назвав его "некорректным" и... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T16:40+0300

2025-06-21T16:40+0300

2025-06-21T16:40+0300

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Власти Афганистана отвергли опубликованный в четверг квартальный отчет Миссии ООН по содействию Афганистану о ситуации в стране, назвав его "некорректным" и "пропагандистским", сообщил новостной портал Ariana news. Согласно отчету ООН, миссия зарегистрировала и задокументировала 2299 инцидентов, связанных с безопасностью в Афганистане в период с 1 февраля по 30 апреля, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Помимо этого, за указанный период было отмечено 175 случаев краж, что на 7% больше, чем годом ранее. Пресс-секретарь верховного лидера Исламского эмирата Афганистан (ИЭА) Забиулла Моджахед в субботу заявил, что отчет ООН "искажает ситуацию в Афганистане и основан на дезинформации, направленной на создание ненужной обеспокоенности по поводу внутреннего положения в стране". "Ситуация с безопасностью в Афганистане в настоящее время более стабильна, чем когда-либо в новейшей истории, и население живет в мире", - заявил Моджахед. Пресс-секретарь верховного лидера ИЭА подверг резкой критике то, что он назвал "повторяющейся тенденцией среди международных организаций, включая ООН", - представлять миру "вводящий в заблуждение образ Афганистана, преуменьшая прогресс, достигнутый при нынешнем правительстве, и преувеличивая отдельные инциденты, дабы посеять страх". Моджахед также выступил против классификации в отчетах ООН обычной преступности, свойственной, по его мнению, любому государству, как инцидентов, связанных с безопасностью, заявив, что "такие преступления происходят в других государствах значительно чаще, чем в Афганистане". В качестве доказательства стабильности обстановки с безопасностью пресс-секретарь указал на ситуацию во время недавнего праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам). По словам Моджахеда, в праздничный период более двух миллионов афганцев свободно и без опаски путешествовали по разным провинциям, что, по мнению пресс-секретаря верховного лидера, является показателем уверенности населения в мире и безопасности в стране.

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оон, отчет, ситуация