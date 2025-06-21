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Россия не соревнуется с другими странами в Африке, заявили в МИД
Россия не соревнуется с другими странами в Африке, заявили в МИД - 21.06.2025, ПРАЙМ
Россия не соревнуется с другими странами в Африке, заявили в МИД
Россия не соревнуется и не пытается победить другие страны в Африке, наоборот, приветствует вклад других государств в регион, заявила официальный представитель... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T11:57+0300
2025-06-21T11:57+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Россия не соревнуется и не пытается победить другие страны в Африке, наоборот, приветствует вклад других государств в регион, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Для нас наше отношение с Африкой не часть соревнований с другими частями мира. У нас есть наша собственная позиция, которая включает уважительные отношения со всеми африканскими странами и региональным организациям. Мы не пытаемся соревноваться или победить других. Мы рады, если другие регионы мира вступят в Африку", - сказала Захарова на полях ПМЭФ. Она отметила, что другие страны в регионе будут выполнять "свою работу", Россия, в свою очередь, будет выполнять "свою". Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, мид, мария захарова, африка
Политика, РОССИЯ, МИД, Мария Захарова, АФРИКА
Россия не соревнуется с другими странами в Африке, заявили в МИД
Захарова: Россия не пытается победить другие страны в Африке, а приветствует их вклад
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Россия не соревнуется и не пытается победить другие страны в Африке, наоборот, приветствует вклад других государств в регион, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Для нас наше отношение с Африкой не часть соревнований с другими частями мира. У нас есть наша собственная позиция, которая включает уважительные отношения со всеми африканскими странами и региональным организациям. Мы не пытаемся соревноваться или победить других. Мы рады, если другие регионы мира вступят в Африку", - сказала Захарова на полях ПМЭФ.
Она отметила, что другие страны в регионе будут выполнять "свою работу", Россия, в свою очередь, будет выполнять "свою".
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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