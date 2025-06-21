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В МИД РФ рассказали, как Россия отвечает на западные выпады в АТЭС - 21.06.2025, ПРАЙМ
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В МИД РФ рассказали, как Россия отвечает на западные выпады в АТЭС
В МИД РФ рассказали, как Россия отвечает на западные выпады в АТЭС - 21.06.2025, ПРАЙМ
В МИД РФ рассказали, как Россия отвечает на западные выпады в АТЭС
Россия жестко и справедливо отвечает на выпады коллективного Запада в рамках Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), раскрывая суть геополитических... | 21.06.2025, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Россия жестко и справедливо отвечает на выпады коллективного Запада в рамках Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), раскрывая суть геополитических событий, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. В интервью на полях ПМЭФ он отметил, что представленные в АТЭС Австралия, Канада и Новая Зеландия требуют осуждения России, на что действующее южнокорейское председательство не хотело бы идти по практическим соображениям, понимая возможные последствия. "Иногда эту тройку поддерживают японцы, которые периодически озвучивают свои геополитические заявления. Мы даем жесткую и справедливую отповедь, называем вещи своими именами, раскрываем суть происходящих событий, связанных с геополитикой и обусловленных попытками Запада сохранить свое собственное доминирование. Это быстро остужает горячие головы", - сказал агентству дипломат. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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мид рф, россия, запад, атэс
ПМЭФ-2025, МИД РФ, РОССИЯ, ЗАПАД, АТЭС
14:17 21.06.2025 (обновлено: 14:18 21.06.2025)
 
В МИД РФ рассказали, как Россия отвечает на западные выпады в АТЭС

Посол МИД: Россия жестко отвечает на западные выпады в АТЭС

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Россия жестко и справедливо отвечает на выпады коллективного Запада в рамках Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), раскрывая суть геополитических событий, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
В интервью на полях ПМЭФ он отметил, что представленные в АТЭС Австралия, Канада и Новая Зеландия требуют осуждения России, на что действующее южнокорейское председательство не хотело бы идти по практическим соображениям, понимая возможные последствия.
"Иногда эту тройку поддерживают японцы, которые периодически озвучивают свои геополитические заявления. Мы даем жесткую и справедливую отповедь, называем вещи своими именами, раскрываем суть происходящих событий, связанных с геополитикой и обусловленных попытками Запада сохранить свое собственное доминирование. Это быстро остужает горячие головы", - сказал агентству дипломат.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
В МИД рассказали о "трениях" России и Запада
Вчера, 13:11
 
ПМЭФ-2025МИД РФРОССИЯЗАПАДАТЭС
 
 
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