Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ТПП прокомментировали вероятность появления "банкноты БРИКС" - 21.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920ПМЭФ-2025
https://1prime.ru/20250621/banknota-858759177.html
В ТПП прокомментировали вероятность появления "банкноты БРИКС"
В ТПП прокомментировали вероятность появления "банкноты БРИКС" - 21.06.2025, ПРАЙМ
В ТПП прокомментировали вероятность появления "банкноты БРИКС"
Бумажных денег у БРИКС нет и не будет, расчеты в рамках объединения происходят в электронном виде в национальных валютах, рассказал РИА Новости президент... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T15:41+0300
2025-06-21T15:41+0300
пмэф-2025
россия
тпп рф
брикс
сергей катырин
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/37/842323754_0:173:3031:1877_1920x0_80_0_0_f084bf2b08b1f056301fb92e0c1171b7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Бумажных денег у БРИКС нет и не будет, расчеты в рамках объединения происходят в электронном виде в национальных валютах, рассказал РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин на ПМЭФ."Банкнота БРИКС" впервые появилась на саммите в Казани в октябре прошлого года: президент РФ Владимир Путин после завершения заседания в расширенном составе покидал зал с некоей купюрой в руках, которую потом с улыбкой показал министрам и отдал главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда прокомментировал, что это "кто-то из наших - то ли из ТПП, то ли еще кто-то, - напечатали такую квазиденьгу"."Это просто шутка, потому что все будет в электронном виде, никаких бумажных денег у БРИКС не будет… Расчеты в БРИКС в национальных валютах уже идут", - рассказал Катырин, отвечая на вопрос, будет ли все-таки выпущена "банкнота БРИКС" в обращение. "Более того, я вам хочу сказать, что никто и не предполагает создавать какую-то валюту в БРИКС. Потому что сейчас это не предмет для того, чтобы над этим работать", - добавил глава он, отметив, что если у БРИКС появится валюта, это станет предметом для нападок со всех сторон, в первую очередь со стороны тех, кто оперирует долларом."Это шутка, которую сделали мои коллеги. Мы дарим ее (банкноту - ред.) друзьям, коллегам. Ничего за этим не стоит, никакой валюты там нет",- заключил президент ТПП РФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250620/putin-858737544.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/37/842323754_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_869179710e6ebaa3b6e34edb81cfb26c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, тпп рф, брикс, сергей катырин
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, ТПП РФ, БРИКС, Сергей Катырин
15:41 21.06.2025
 
В ТПП прокомментировали вероятность появления "банкноты БРИКС"

Глава ТПП Катырин: никаких бумажных денег у БРИКС нет и не будет

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Бумажных денег у БРИКС нет и не будет, расчеты в рамках объединения происходят в электронном виде в национальных валютах, рассказал РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин на ПМЭФ.
"Банкнота БРИКС" впервые появилась на саммите в Казани в октябре прошлого года: президент РФ Владимир Путин после завершения заседания в расширенном составе покидал зал с некоей купюрой в руках, которую потом с улыбкой показал министрам и отдал главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда прокомментировал, что это "кто-то из наших - то ли из ТПП, то ли еще кто-то, - напечатали такую квазиденьгу".
"Это просто шутка, потому что все будет в электронном виде, никаких бумажных денег у БРИКС не будет… Расчеты в БРИКС в национальных валютах уже идут", - рассказал Катырин, отвечая на вопрос, будет ли все-таки выпущена "банкнота БРИКС" в обращение.
"Более того, я вам хочу сказать, что никто и не предполагает создавать какую-то валюту в БРИКС. Потому что сейчас это не предмет для того, чтобы над этим работать", - добавил глава он, отметив, что если у БРИКС появится валюта, это станет предметом для нападок со всех сторон, в первую очередь со стороны тех, кто оперирует долларом.
"Это шутка, которую сделали мои коллеги. Мы дарим ее (банкноту - ред.) друзьям, коллегам. Ничего за этим не стоит, никакой валюты там нет",- заключил президент ТПП РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Доля стран БРИКС в глобальной экономике неизбежно будет расти, заявил Путин
Вчера, 16:51
 
ПМЭФ-2025РОССИЯТПП РФБРИКССергей Катырин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала