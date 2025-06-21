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В ТПП прокомментировали вероятность появления "банкноты БРИКС"

В ТПП прокомментировали вероятность появления "банкноты БРИКС" - 21.06.2025, ПРАЙМ

В ТПП прокомментировали вероятность появления "банкноты БРИКС"

Бумажных денег у БРИКС нет и не будет, расчеты в рамках объединения происходят в электронном виде в национальных валютах, рассказал РИА Новости президент... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T15:41+0300

2025-06-21T15:41+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Бумажных денег у БРИКС нет и не будет, расчеты в рамках объединения происходят в электронном виде в национальных валютах, рассказал РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин на ПМЭФ."Банкнота БРИКС" впервые появилась на саммите в Казани в октябре прошлого года: президент РФ Владимир Путин после завершения заседания в расширенном составе покидал зал с некоей купюрой в руках, которую потом с улыбкой показал министрам и отдал главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда прокомментировал, что это "кто-то из наших - то ли из ТПП, то ли еще кто-то, - напечатали такую квазиденьгу"."Это просто шутка, потому что все будет в электронном виде, никаких бумажных денег у БРИКС не будет… Расчеты в БРИКС в национальных валютах уже идут", - рассказал Катырин, отвечая на вопрос, будет ли все-таки выпущена "банкнота БРИКС" в обращение. "Более того, я вам хочу сказать, что никто и не предполагает создавать какую-то валюту в БРИКС. Потому что сейчас это не предмет для того, чтобы над этим работать", - добавил глава он, отметив, что если у БРИКС появится валюта, это станет предметом для нападок со всех сторон, в первую очередь со стороны тех, кто оперирует долларом."Это шутка, которую сделали мои коллеги. Мы дарим ее (банкноту - ред.) друзьям, коллегам. Ничего за этим не стоит, никакой валюты там нет",- заключил президент ТПП РФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, тпп рф, брикс, сергей катырин