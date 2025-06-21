https://1prime.ru/20250621/belorussiya-858765033.html

В Белоруссии рассказали, по чьей просьбе были помилованы 14 заключенных

В Белоруссии рассказали, по чьей просьбе были помилованы 14 заключенных - 21.06.2025, ПРАЙМ

В Белоруссии рассказали, по чьей просьбе были помилованы 14 заключенных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 14 человек по просьбе президента США Дональда Трампа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T20:37+0300

2025-06-21T20:37+0300

2025-06-21T20:43+0300

политика

белоруссия

помилование

заключенные

дональд трамп

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МИНСК, 21 июн - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 14 человек по просьбе президента США Дональда Трампа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. "Да, президентом принято решение о помиловании 14 осужденных. И это была просьба президента Соединённых Штатов Америки", - сообщила Эйсмонт, комментируя сообщение заместителя спецпредставителя президента США Джона Коула об освобождении 14 человек, включая оппозиционера Сергея Тихановского.

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белоруссия

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белоруссия, помилование, заключенные, дональд трамп