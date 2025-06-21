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В Белоруссии рассказали, по чьей просьбе были помилованы 14 заключенных - 21.06.2025, ПРАЙМ
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В Белоруссии рассказали, по чьей просьбе были помилованы 14 заключенных
В Белоруссии рассказали, по чьей просьбе были помилованы 14 заключенных - 21.06.2025, ПРАЙМ
В Белоруссии рассказали, по чьей просьбе были помилованы 14 заключенных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 14 человек по просьбе президента США Дональда Трампа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T20:37+0300
2025-06-21T20:43+0300
политика
белоруссия
помилование
заключенные
дональд трамп
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МИНСК, 21 июн - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 14 человек по просьбе президента США Дональда Трампа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. "Да, президентом принято решение о помиловании 14 осужденных. И это была просьба президента Соединённых Штатов Америки", - сообщила Эйсмонт, комментируя сообщение заместителя спецпредставителя президента США Джона Коула об освобождении 14 человек, включая оппозиционера Сергея Тихановского.
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белоруссия, помилование, заключенные, дональд трамп
Политика, БЕЛОРУССИЯ, помилование, заключенные, Дональд Трамп
20:37 21.06.2025 (обновлено: 20:43 21.06.2025)
 
В Белоруссии рассказали, по чьей просьбе были помилованы 14 заключенных

Пресс-секретарь Лукашенко: 14 человек были помилованы по просьбе президента США

© РИА Новости" Флаг Белоруссии
 Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости
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МИНСК, 21 июн - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 14 человек по просьбе президента США Дональда Трампа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
"Да, президентом принято решение о помиловании 14 осужденных. И это была просьба президента Соединённых Штатов Америки", - сообщила Эйсмонт, комментируя сообщение заместителя спецпредставителя президента США Джона Коула об освобождении 14 человек, включая оппозиционера Сергея Тихановского.
Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
После визита Келлога Лукашенко освободил 14 заключенных, утверждают в США
17:40
 
ПолитикаБЕЛОРУССИЯпомилованиезаключенныеДональд Трамп
 
 
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