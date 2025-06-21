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В "Северстали" рассказали, что случится с частным бизнесом в РФ в 2050 году
В "Северстали" рассказали, что случится с частным бизнесом в РФ в 2050 году - 21.06.2025, ПРАЙМ
В "Северстали" рассказали, что случится с частным бизнесом в РФ в 2050 году
Бизнесмен и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов полагает, что частное предпринимательство в России буде и через 25-30 лет. | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T12:59+0300
2025-06-21T12:59+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Бизнесмен и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов полагает, что частное предпринимательство в России буде и через 25-30 лет. "Да, будет… Ничто не может заменить частную предпринимательскую инициативу", - ответил он на вопрос о том, будет ли бизнес частным в России через 25-30 лет, в ходе сессии "Диалог поколений: как меняются цели, решения и горизонт планирования" на ПМЭФ. "Есть огромный опыт, в том числе, к сожалению, довольно драматичный и в том числе в нашей стране, попыток ограничения … предпринимательской свободы. Эти попытки всегда заканчивались плохо… Предпринимательство было, есть и останется", - добавил Мордашов. По его словам, технологии будут очень сильно менять мир и это будет видоизменять предпринимательство, но частная предпринимательская инициатива останется движителем этого мира. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Северсталь, Алексей Мордашов, Бизнес
В "Северстали" рассказали, что случится с частным бизнесом в РФ в 2050 году
Бизнесмен Мордашов: частный бизнес в России точно будет существовать и в 2050 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Бизнесмен и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов полагает, что частное предпринимательство в России буде и через 25-30 лет.
"Да, будет… Ничто не может заменить частную предпринимательскую инициативу", - ответил он на вопрос о том, будет ли бизнес частным в России через 25-30 лет, в ходе сессии "Диалог поколений: как меняются цели, решения и горизонт планирования" на ПМЭФ.
"Есть огромный опыт, в том числе, к сожалению, довольно драматичный и в том числе в нашей стране, попыток ограничения … предпринимательской свободы. Эти попытки всегда заканчивались плохо… Предпринимательство было, есть и останется", - добавил Мордашов.
По его словам, технологии будут очень сильно менять мир и это будет видоизменять предпринимательство, но частная предпринимательская инициатива останется движителем этого мира.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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