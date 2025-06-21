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Бизнесмен Мордашов рассказал о своей самой дорогостоящей ошибке в бизнесе - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Бизнесмен Мордашов рассказал о своей самой дорогостоящей ошибке в бизнесе
Бизнесмен Мордашов рассказал о своей самой дорогостоящей ошибке в бизнесе - 21.06.2025, ПРАЙМ
Бизнесмен Мордашов рассказал о своей самой дорогостоящей ошибке в бизнесе
Российский бизнесмен, председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов в ходе сессии ПМЭФ "Диалог поколений: как меняются цели, решения и горизонт... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T14:00+0300
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пмэф-2025
северсталь
алексей мордашов
бизнес
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Российский бизнесмен, председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов в ходе сессии ПМЭФ "Диалог поколений: как меняются цели, решения и горизонт планирования" рассказал о своей самой дорогостоящей ошибке в бизнесе, которая научила его осторожности. "Я помню, у нас была огромная ошибка, по стоимости самая большая, когда в начале 2000-х годов мы очень активно участвовали в слияниях и поглощениях в металлургии, у нас было много приобретений за рубежом. И потом наступил кризис 2008 года, и у нас очень много активов за рубежом оказались неэффективными. И мы потеряли порядка 7 миллиардов долларов на этом. Много вообще было ошибок сделано, но вот эта - самая большая", - ответил он на вопрос о провале, который по итогу научил чему-то. По мнению Мордашова, главный вывод из этой истории - надо быть осторожным. "В силу такой осторожности, когда мы, обжегшись, стали более осторожными, мы вот этот спад, например, современный… встретили без долга, то есть у нас нет долга, у нас позитивный кэш, это нам очень помогает, особенно в условии высоких ставок", - добавил он. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, создающая стальную продукцию. Производственные активы компании сконцентрированы в России. По итогам прошлого года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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северсталь, алексей мордашов, бизнес
ПМЭФ-2025, Северсталь, Алексей Мордашов, Бизнес
14:00 21.06.2025
 
Бизнесмен Мордашов рассказал о своей самой дорогостоящей ошибке в бизнесе

Мордашов: ошибка с зарубежными активами во время кризиса научила осторожности

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк" Алексей Мордашов
 Алексей Мордашов - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Российский бизнесмен, председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов в ходе сессии ПМЭФ "Диалог поколений: как меняются цели, решения и горизонт планирования" рассказал о своей самой дорогостоящей ошибке в бизнесе, которая научила его осторожности.
"Я помню, у нас была огромная ошибка, по стоимости самая большая, когда в начале 2000-х годов мы очень активно участвовали в слияниях и поглощениях в металлургии, у нас было много приобретений за рубежом. И потом наступил кризис 2008 года, и у нас очень много активов за рубежом оказались неэффективными. И мы потеряли порядка 7 миллиардов долларов на этом. Много вообще было ошибок сделано, но вот эта - самая большая", - ответил он на вопрос о провале, который по итогу научил чему-то.
По мнению Мордашова, главный вывод из этой истории - надо быть осторожным. "В силу такой осторожности, когда мы, обжегшись, стали более осторожными, мы вот этот спад, например, современный… встретили без долга, то есть у нас нет долга, у нас позитивный кэш, это нам очень помогает, особенно в условии высоких ставок", - добавил он.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, создающая стальную продукцию. Производственные активы компании сконцентрированы в России. По итогам прошлого года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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