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МИД России сделал заявление об украинских БПЛА в небе Казахстана

МИД России сделал заявление об украинских БПЛА в небе Казахстана - 21.06.2025, ПРАЙМ

МИД России сделал заявление об украинских БПЛА в небе Казахстана

Москва решительно осуждает пролеты украинских БПЛА над территорией Казахстана 19 и 20 июня с вероятной целью удара по РФ, заявила официальный представитель МИД... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T19:47+0300

2025-06-21T19:47+0300

2025-06-21T19:47+0300

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Москва решительно осуждает пролеты украинских БПЛА над территорией Казахстана 19 и 20 июня с вероятной целью удара по РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Девятнадцатого и двадцатого июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, видимо, с целью захода на удары в России. Решительно осуждаем такие действия в отношении нашего союзника и члена ОДКБ", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ. По словам официального представителя МИД России, происшествие демонстрирует безразличие киевского режима к территориальной целостности других стран, которую они всё чаще нарушают. "Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на подобные провокации, должным образом отреагировать на такие выходки, а главное - публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, безрассудно подвергающих угрозе безопасность всего Евразийского региона", - отмечается в заявлении. Как отметила Захарова, режим Владимира Зеленского представляет всё большую опасность не только для РФ, но и для стран, "с которыми Киев на словах пытается выстраивать конструктивный диалог". "Случившееся в очередной раз доказывает необходимость укрепления мер коллективной безопасности в рамках ОДКБ", - подчеркнула она.

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