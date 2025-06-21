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В проект бюджета ФРГ заложено существенное расширение бундесвера, пишут СМИ - 21.06.2025, ПРАЙМ
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В проект бюджета ФРГ заложено существенное расширение бундесвера, пишут СМИ
В проект бюджета ФРГ заложено существенное расширение бундесвера, пишут СМИ - 21.06.2025, ПРАЙМ
В проект бюджета ФРГ заложено существенное расширение бундесвера, пишут СМИ
Проект бюджета ФРГ на 2025 год предусматривает увеличение численности военнослужащих бундесвера на 10 тысяч человек, сообщает газета Bild со ссылкой на... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T20:06+0300
2025-06-21T20:07+0300
вооружения
германия
бундесвер
расширение
бюджет
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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Проект бюджета ФРГ на 2025 год предусматривает увеличение численности военнослужащих бундесвера на 10 тысяч человек, сообщает газета Bild со ссылкой на источники. Немецкий парламент до сих пор не принял бюджет на 2025 год из-за распада правящей коалиции осенью 2024 года и последовавших за ним в феврале досрочных выборов. Сформированное после них новое правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца должно в ближайшее время предложить проект бюджета на текущий год. "Министр обороны Борис Писториус… сможет в этом году зачислить на службу 10 тысяч новых военнослужащих и тысячу гражданских служащих. Это предусматривает пока еще строго секретный бюджетный план на 2025 год", - говорится в статье. Новые штатные должности появятся в сухопутных, морских и воздушных силах, а также в кибервойсках ФРГ, пишет издание. Однако пока неизвестно, удастся ли в ближайшее время заполнить эти места. Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март равнялась примерно 182 тысячам человек. При этом глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер ранее заявил, что в зависимости от решения саммита НАТО в Гааге бундесверу дополнительно понадобится между 40 тысячами и 60 тысячами военнослужащих сверх целевого показателя. Это означает, что действующая армия постепенно должна будет вырасти до 260 тысяч военнослужащих.
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германия, бундесвер, расширение, бюджет
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, Бундесвер, расширение, бюджет
20:06 21.06.2025 (обновлено: 20:07 21.06.2025)
 
В проект бюджета ФРГ заложено существенное расширение бундесвера, пишут СМИ

Bild: проект бюджета ФРГ предусматривает расширение бундесвера на 10 тыс военных

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© fotolia.com / Bernd Leitner
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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Проект бюджета ФРГ на 2025 год предусматривает увеличение численности военнослужащих бундесвера на 10 тысяч человек, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.
Немецкий парламент до сих пор не принял бюджет на 2025 год из-за распада правящей коалиции осенью 2024 года и последовавших за ним в феврале досрочных выборов. Сформированное после них новое правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца должно в ближайшее время предложить проект бюджета на текущий год.
"Министр обороны Борис Писториус… сможет в этом году зачислить на службу 10 тысяч новых военнослужащих и тысячу гражданских служащих. Это предусматривает пока еще строго секретный бюджетный план на 2025 год", - говорится в статье.
Новые штатные должности появятся в сухопутных, морских и воздушных силах, а также в кибервойсках ФРГ, пишет издание. Однако пока неизвестно, удастся ли в ближайшее время заполнить эти места.
Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март равнялась примерно 182 тысячам человек. При этом глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер ранее заявил, что в зависимости от решения саммита НАТО в Гааге бундесверу дополнительно понадобится между 40 тысячами и 60 тысячами военнослужащих сверх целевого показателя. Это означает, что действующая армия постепенно должна будет вырасти до 260 тысяч военнослужащих.
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ВооруженияГЕРМАНИЯБундесверрасширениебюджет
 
 
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