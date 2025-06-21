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На Чукотке хотят восстановить прямой авиарейс из Анадыря во Владивосток
На Чукотке хотят восстановить прямой авиарейс из Анадыря во Владивосток - 21.06.2025, ПРАЙМ
На Чукотке хотят восстановить прямой авиарейс из Анадыря во Владивосток
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Власти Чукотки вместе с Минвостокразвития и Минтрансом прорабатывают вопрос восстановления прямого авиарейса из Анадыря во... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T02:47+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Власти Чукотки вместе с Минвостокразвития и Минтрансом прорабатывают вопрос восстановления прямого авиарейса из Анадыря во Владивосток, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Владислав Кузнецов.
"Сейчас активно этим занимаемся с Минвостокразвития и с профильным министерством транспорта, у меня завтра будет встреча с Росавиацией - мы хотим ввести рейс на Владивосток, он был снят. Это очень важно, потому что все-таки это столица (ДФО - ред.). Практически два года его не было. Мы его добавляем в социально значимые, и я уверен, что где-то в сентябре-октябре мы его должны ввести. Это очень важно для наших жителей", - отметил Кузнецов.
По его словам, сейчас в каждый будний день из Анадыря можно вылететь в один или несколько больших хабов, откуда можно с пересадкой улететь куда угодно.
"С точки зрения заполняемости рейсов - иногда заполняемость слабая, но здесь мы субсидируем стоимость билетов. И государство также. У нас плоские тарифы, установленные "Аэрофлотом", тоже субсидируем стоимость билетов. С точки зрения внутренних авиаперелетов - мы приобрели два дополнительных вертолета, приобретаем еще один в этом году", - отметил губернатор.
Он добавил, что внутрирегиональный пассажиропоток за два года увеличился в два раза. "Практически все билеты субсидируются нами… Мы основываемся здесь на пассажиропотоке. То есть, если мы видим загрузку по какому-то из поселков, и если она не решается в течение хотя бы 5 дней, мы всегда стараемся выделить дополнительный борт, который отвезет людей", - уточнил Кузнецов.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, туризм, анадырь, владивосток, чукотка, минвостокразвития, росавиация, аэрофлот
Бизнес, Туризм, Экономика, Анадырь, Владивосток, Чукотка, Минвостокразвития, Росавиация, Аэрофлот
На Чукотке хотят восстановить прямой авиарейс из Анадыря во Владивосток
На Чукотке прорабатывают вопрос восстановления прямого авиарейса из Анадыря во Владивосток
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Власти Чукотки вместе с Минвостокразвития и Минтрансом прорабатывают вопрос восстановления прямого авиарейса из Анадыря во Владивосток, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Владислав Кузнецов.
"Сейчас активно этим занимаемся с Минвостокразвития и с профильным министерством транспорта, у меня завтра будет встреча с Росавиацией - мы хотим ввести рейс на Владивосток, он был снят. Это очень важно, потому что все-таки это столица (ДФО - ред.). Практически два года его не было. Мы его добавляем в социально значимые, и я уверен, что где-то в сентябре-октябре мы его должны ввести. Это очень важно для наших жителей", - отметил Кузнецов.
По его словам, сейчас в каждый будний день из Анадыря можно вылететь в один или несколько больших хабов, откуда можно с пересадкой улететь куда угодно.
"С точки зрения заполняемости рейсов - иногда заполняемость слабая, но здесь мы субсидируем стоимость билетов. И государство также. У нас плоские тарифы, установленные "Аэрофлотом", тоже субсидируем стоимость билетов. С точки зрения внутренних авиаперелетов - мы приобрели два дополнительных вертолета, приобретаем еще один в этом году", - отметил губернатор.
Он добавил, что внутрирегиональный пассажиропоток за два года увеличился в два раза. "Практически все билеты субсидируются нами… Мы основываемся здесь на пассажиропотоке. То есть, если мы видим загрузку по какому-то из поселков, и если она не решается в течение хотя бы 5 дней, мы всегда стараемся выделить дополнительный борт, который отвезет людей", - уточнил Кузнецов.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.