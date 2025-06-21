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Чукотка вышла на полную самообеспеченность яйцами - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Чукотка вышла на полную самообеспеченность яйцами
Чукотка вышла на полную самообеспеченность яйцами - 21.06.2025, ПРАЙМ
Чукотка вышла на полную самообеспеченность яйцами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Чукотка, где ранее в Билибино отмечался дефицит яиц, вышла на полную самообеспеченность этим продуктом, сообщил в интервью... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T03:48+0300
2025-06-21T03:48+0300
экономика
промышленность
чукотка
магадан
хабаровск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Чукотка, где ранее в Билибино отмечался дефицит яиц, вышла на полную самообеспеченность этим продуктом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Владислав Кузнецов. В 2023 году Кузнецов со ссылкой на слова жителей Билибино рассказывал, что людям там продают яйца по паспорту. Власти увеличивали поставки этого продукта в район, но местные жители все равно периодически сообщали об очередях и о том, что яйца быстро заканчивается в магазинах. Яйца в Билибино доставляли из Магадана, тогда десяток стоил 600 рублей, также были поставки из Хабаровска. В 2024 году на Чукотке были запущены три птицефабрики. "Сейчас уже такой проблемы нет, потому что с точки зрения спроса и тех мощностей, которые у нас есть по птицефермам, мы увеличили объем выпуска. В этом году уже по яйцу закрыты абсолютно", - сказал Кузнецов. По его словам, с этого года в Анадырской агломерации запускают производство мяса птицы. "Будем здесь выходить на собственное производство", - добавил губернатор. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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промышленность, чукотка, магадан, хабаровск
Экономика, Промышленность, Чукотка, Магадан, Хабаровск
03:48 21.06.2025
 
Чукотка вышла на полную самообеспеченность яйцами

Губернатор Кузнецов: Чукотка вышла на полную самообеспеченность яйцами

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Чукотка, где ранее в Билибино отмечался дефицит яиц, вышла на полную самообеспеченность этим продуктом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Владислав Кузнецов.
В 2023 году Кузнецов со ссылкой на слова жителей Билибино рассказывал, что людям там продают яйца по паспорту. Власти увеличивали поставки этого продукта в район, но местные жители все равно периодически сообщали об очередях и о том, что яйца быстро заканчивается в магазинах. Яйца в Билибино доставляли из Магадана, тогда десяток стоил 600 рублей, также были поставки из Хабаровска. В 2024 году на Чукотке были запущены три птицефабрики.
"Сейчас уже такой проблемы нет, потому что с точки зрения спроса и тех мощностей, которые у нас есть по птицефермам, мы увеличили объем выпуска. В этом году уже по яйцу закрыты абсолютно", - сказал Кузнецов.
По его словам, с этого года в Анадырской агломерации запускают производство мяса птицы. "Будем здесь выходить на собственное производство", - добавил губернатор.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаПромышленностьЧукоткаМагаданХабаровск
 
 
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