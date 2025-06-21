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Депутат Рады заявил о проблемах с фортификациями в Сумской области

Депутат Рады заявил о проблемах с фортификациями в Сумской области - 21.06.2025, ПРАЙМ

Депутат Рады заявил о проблемах с фортификациями в Сумской области

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), комментируя слова российского лидера Владимира Путина о... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T06:09+0300

2025-06-21T06:09+0300

2025-06-21T06:09+0300

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), комментируя слова российского лидера Владимира Путина о том, что РФ не исключает возможности "забрать" город Сумы, вновь заявил о больших проблемах с фортификациями в регионе. В пятницу Путин заявил, что задачи забрать город Сумы у России нет, но такая возможность не исключена. По словам президента России, действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт, при этом глубина зоны безопасности там составляет от восьми до 12 километров. "Тем временем с фортификациями в Сумской области большие проблемы", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. При этом он же ранее сообщал, что депутаты Верховной рады вызвали в парламент министра обороны Украины Рустема Умерова, чтобы тот отчитался о ситуации со строительством фортификационных сооружений. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявлял, что фортификационные сооружения в граничащей с РФ Сумской области Украины строились на скорую руку, их недостаточно и они ненадлежащего качества. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая при этом в начале июня раскритиковала действия главкома ВСУ Александра Сырского и генштаба, обвинив их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области.

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