https://1prime.ru/20250621/deputat-858750571.html
Депутат Рады заявил о проблемах с фортификациями в Сумской области
Депутат Рады заявил о проблемах с фортификациями в Сумской области - 21.06.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады заявил о проблемах с фортификациями в Сумской области
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), комментируя слова российского лидера Владимира Путина о... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T06:09+0300
2025-06-21T06:09+0300
2025-06-21T06:09+0300
россия
общество
экономика
украина
рф
москва
алексей гончаренко
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858750571.jpg?1750475393
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), комментируя слова российского лидера Владимира Путина о том, что РФ не исключает возможности "забрать" город Сумы, вновь заявил о больших проблемах с фортификациями в регионе.
В пятницу Путин заявил, что задачи забрать город Сумы у России нет, но такая возможность не исключена. По словам президента России, действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт, при этом глубина зоны безопасности там составляет от восьми до 12 километров.
"Тем временем с фортификациями в Сумской области большие проблемы", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
При этом он же ранее сообщал, что депутаты Верховной рады вызвали в парламент министра обороны Украины Рустема Умерова, чтобы тот отчитался о ситуации со строительством фортификационных сооружений.
Депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявлял, что фортификационные сооружения в граничащей с РФ Сумской области Украины строились на скорую руку, их недостаточно и они ненадлежащего качества. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая при этом в начале июня раскритиковала действия главкома ВСУ Александра Сырского и генштаба, обвинив их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области.
украина
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , украина, рф, москва, алексей гончаренко, владимир путин, всу
РОССИЯ, Общество , Экономика, УКРАИНА, РФ, МОСКВА, Алексей Гончаренко, Владимир Путин, ВСУ
Депутат Рады заявил о проблемах с фортификациями в Сумской области
Депутат Рады Гончаренко заявил о проблемах с фортификациями в Сумской области
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), комментируя слова российского лидера Владимира Путина о том, что РФ не исключает возможности "забрать" город Сумы, вновь заявил о больших проблемах с фортификациями в регионе.
В пятницу Путин заявил, что задачи забрать город Сумы у России нет, но такая возможность не исключена. По словам президента России, действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт, при этом глубина зоны безопасности там составляет от восьми до 12 километров.
"Тем временем с фортификациями в Сумской области большие проблемы", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
При этом он же ранее сообщал, что депутаты Верховной рады вызвали в парламент министра обороны Украины Рустема Умерова, чтобы тот отчитался о ситуации со строительством фортификационных сооружений.
Депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявлял, что фортификационные сооружения в граничащей с РФ Сумской области Украины строились на скорую руку, их недостаточно и они ненадлежащего качества. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая при этом в начале июня раскритиковала действия главкома ВСУ Александра Сырского и генштаба, обвинив их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области.