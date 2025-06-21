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Доля потребителей готовой еды в России к 2030 году вырастет до 40% - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Доля потребителей готовой еды в России к 2030 году вырастет до 40%
Доля потребителей готовой еды в России к 2030 году вырастет до 40% - 21.06.2025, ПРАЙМ
Доля потребителей готовой еды в России к 2030 году вырастет до 40%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Доля потребителей готовой еды и доставки в России, по прогнозам Х5, к 2030 году увеличится до 40% с нынешних 28%, целевой... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T05:36+0300
2025-06-21T05:36+0300
бизнес
экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Доля потребителей готовой еды и доставки в России, по прогнозам Х5, к 2030 году увеличится до 40% с нынешних 28%, целевой аудиторией такого формата становится молодежь, рассказала президент Х5 Group Екатерина Лобачева в беседе с РИА Новости на ПМЭФ-2025. "Мы видим новые тренды в потребительском поведении. Во-первых, готовая еда. Она начинает занимать все большую долю у определенных категорий наших покупателей, в первую очередь, молодого поколения. И если сейчас активных пользователей доставки и готовой еды порядка 28%, то к 2030 году их доля может вырасти до 40%", - сказала она. По словам Лобачевой, также наблюдается тренд на здоровое питание. Более половины россиян следят за своим питанием, треть волнуют вопросы снижения веса, и это находит отражение в покупках. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, россия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ
05:36 21.06.2025
 
Доля потребителей готовой еды в России к 2030 году вырастет до 40%

Глава Х5 Лобачева: к 2030 году доля потребителей готовой еды и доставки вырастет до 40%

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Доля потребителей готовой еды и доставки в России, по прогнозам Х5, к 2030 году увеличится до 40% с нынешних 28%, целевой аудиторией такого формата становится молодежь, рассказала президент Х5 Group Екатерина Лобачева в беседе с РИА Новости на ПМЭФ-2025.
"Мы видим новые тренды в потребительском поведении. Во-первых, готовая еда. Она начинает занимать все большую долю у определенных категорий наших покупателей, в первую очередь, молодого поколения. И если сейчас активных пользователей доставки и готовой еды порядка 28%, то к 2030 году их доля может вырасти до 40%", - сказала она.
По словам Лобачевой, также наблюдается тренд на здоровое питание. Более половины россиян следят за своим питанием, треть волнуют вопросы снижения веса, и это находит отражение в покупках.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
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