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В ЕАО будут привлекать туристов из Китая аутентичностью региона
В ЕАО будут привлекать туристов из Китая аутентичностью региона - 21.06.2025, ПРАЙМ
В ЕАО будут привлекать туристов из Китая аутентичностью региона
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Туристов из Китая будут привлекать в Еврейскую автономную область аутентичностью региона, сообщила врио губернатора Мария... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T03:45+0300
2025-06-21T03:45+0300
2025-06-21T03:45+0300
бизнес
экономика
китай
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Туристов из Китая будут привлекать в Еврейскую автономную область аутентичностью региона, сообщила врио губернатора Мария Костюк в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
"Китайским нашим туристам.. их интересует сама аутентичность Еврейской автономной области. Всем интересны еврейские традиции, обрядовые истории. Мы всегда готовы, например, показать", - сообщила Мария Костюк.
По ее словам, аутентичный туризм в Еврейской автономной области находит практическое воплощение. В регионе существуют территории с сохранившейся историко-культурной и духовной самобытностью, развивается как событийный, так и паломнический туризм. Местные инициативы включают проведение традиционных праздников, сохранение исторической памяти и культовых объектов.
Как отмечает Костюк, в ЕАО для туристов из Китая также предусмотрены аутентичные гостиницы. В настоящее время многие предприниматели занимаются строительством подобных объектов. Как правило, такие гостиницы размещаются в лесных массивах или на открытых полях и оформляются в архитектурном стиле традиционной деревенской избы.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, китай, санкт-петербург
Бизнес, Экономика, КИТАЙ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В ЕАО будут привлекать туристов из Китая аутентичностью региона
Костюк: туристов из Китая будут привлекать в ЕАО аутентичностью региона
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Туристов из Китая будут привлекать в Еврейскую автономную область аутентичностью региона, сообщила врио губернатора Мария Костюк в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
"Китайским нашим туристам.. их интересует сама аутентичность Еврейской автономной области. Всем интересны еврейские традиции, обрядовые истории. Мы всегда готовы, например, показать", - сообщила Мария Костюк.
По ее словам, аутентичный туризм в Еврейской автономной области находит практическое воплощение. В регионе существуют территории с сохранившейся историко-культурной и духовной самобытностью, развивается как событийный, так и паломнический туризм. Местные инициативы включают проведение традиционных праздников, сохранение исторической памяти и культовых объектов.
Как отмечает Костюк, в ЕАО для туристов из Китая также предусмотрены аутентичные гостиницы. В настоящее время многие предприниматели занимаются строительством подобных объектов. Как правило, такие гостиницы размещаются в лесных массивах или на открытых полях и оформляются в архитектурном стиле традиционной деревенской избы.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.