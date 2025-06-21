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В ЕАО будут привлекать туристов из Китая аутентичностью региона

В ЕАО будут привлекать туристов из Китая аутентичностью региона - 21.06.2025, ПРАЙМ

В ЕАО будут привлекать туристов из Китая аутентичностью региона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Туристов из Китая будут привлекать в Еврейскую автономную область аутентичностью региона, сообщила врио губернатора Мария... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T03:45+0300

2025-06-21T03:45+0300

2025-06-21T03:45+0300

бизнес

экономика

китай

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Туристов из Китая будут привлекать в Еврейскую автономную область аутентичностью региона, сообщила врио губернатора Мария Костюк в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме. "Китайским нашим туристам.. их интересует сама аутентичность Еврейской автономной области. Всем интересны еврейские традиции, обрядовые истории. Мы всегда готовы, например, показать", - сообщила Мария Костюк. По ее словам, аутентичный туризм в Еврейской автономной области находит практическое воплощение. В регионе существуют территории с сохранившейся историко-культурной и духовной самобытностью, развивается как событийный, так и паломнический туризм. Местные инициативы включают проведение традиционных праздников, сохранение исторической памяти и культовых объектов. Как отмечает Костюк, в ЕАО для туристов из Китая также предусмотрены аутентичные гостиницы. В настоящее время многие предприниматели занимаются строительством подобных объектов. Как правило, такие гостиницы размещаются в лесных массивах или на открытых полях и оформляются в архитектурном стиле традиционной деревенской избы. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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бизнес, китай, санкт-петербург