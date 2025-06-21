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В ЕАО планируют открыть центр развития туризма
В ЕАО планируют открыть центр развития туризма - 21.06.2025, ПРАЙМ
В ЕАО планируют открыть центр развития туризма
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Работа по созданию центра развития туризма ведется в Еврейской автономной области, его планируется открыть в 2025 году,... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T04:45+0300
2025-06-21T04:45+0300
2025-06-21T04:45+0300
туризм
бизнес
экономика
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Работа по созданию центра развития туризма ведется в Еврейской автономной области, его планируется открыть в 2025 году, сообщила врио губернатора Мария Костюк в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
"В этом году планируем создать непосредственно и ТИЦ (туристско-информационный центр - ред.) и создать непосредственно и центр развития туризма… Мы планируем это все сделать в этом году... Развитие туризма не может быть без культурного хода на территории, развитие туризма не может быть без брендирования, развитие туризма не может быть без имиджевой составляющей", - сообщила Костюк.
Костюк отметила, что начался конкурс на создание культурного кода Еврейской автономной области. Помимо этого ведется работа по организации логистики и созданию комфортных условий для туристов.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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туризм, бизнес, санкт-петербург
Туризм, Бизнес, Экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В ЕАО планируют открыть центр развития туризма
Костюк: в ЕАО планируют открыть центр развития туризма в 2025 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Работа по созданию центра развития туризма ведется в Еврейской автономной области, его планируется открыть в 2025 году, сообщила врио губернатора Мария Костюк в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
"В этом году планируем создать непосредственно и ТИЦ (туристско-информационный центр - ред.) и создать непосредственно и центр развития туризма… Мы планируем это все сделать в этом году... Развитие туризма не может быть без культурного хода на территории, развитие туризма не может быть без брендирования, развитие туризма не может быть без имиджевой составляющей", - сообщила Костюк.
Костюк отметила, что начался конкурс на создание культурного кода Еврейской автономной области. Помимо этого ведется работа по организации логистики и созданию комфортных условий для туристов.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.