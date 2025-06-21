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В ЕАО планируют открыть центр развития туризма

В ЕАО планируют открыть центр развития туризма - 21.06.2025, ПРАЙМ

В ЕАО планируют открыть центр развития туризма

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Работа по созданию центра развития туризма ведется в Еврейской автономной области, его планируется открыть в 2025 году,... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T04:45+0300

2025-06-21T04:45+0300

2025-06-21T04:45+0300

туризм

бизнес

экономика

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Работа по созданию центра развития туризма ведется в Еврейской автономной области, его планируется открыть в 2025 году, сообщила врио губернатора Мария Костюк в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме. "В этом году планируем создать непосредственно и ТИЦ (туристско-информационный центр - ред.) и создать непосредственно и центр развития туризма… Мы планируем это все сделать в этом году... Развитие туризма не может быть без культурного хода на территории, развитие туризма не может быть без брендирования, развитие туризма не может быть без имиджевой составляющей", - сообщила Костюк. Костюк отметила, что начался конкурс на создание культурного кода Еврейской автономной области. Помимо этого ведется работа по организации логистики и созданию комфортных условий для туристов. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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туризм, бизнес, санкт-петербург