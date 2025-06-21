Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕАО планируют открыть центр развития туризма - 21.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250621/eao-858750319.html
В ЕАО планируют открыть центр развития туризма
В ЕАО планируют открыть центр развития туризма - 21.06.2025, ПРАЙМ
В ЕАО планируют открыть центр развития туризма
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Работа по созданию центра развития туризма ведется в Еврейской автономной области, его планируется открыть в 2025 году,... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T04:45+0300
2025-06-21T04:45+0300
туризм
бизнес
экономика
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858750319.jpg?1750470332
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Работа по созданию центра развития туризма ведется в Еврейской автономной области, его планируется открыть в 2025 году, сообщила врио губернатора Мария Костюк в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме. "В этом году планируем создать непосредственно и ТИЦ (туристско-информационный центр - ред.) и создать непосредственно и центр развития туризма… Мы планируем это все сделать в этом году... Развитие туризма не может быть без культурного хода на территории, развитие туризма не может быть без брендирования, развитие туризма не может быть без имиджевой составляющей", - сообщила Костюк. Костюк отметила, что начался конкурс на создание культурного кода Еврейской автономной области. Помимо этого ведется работа по организации логистики и созданию комфортных условий для туристов. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, санкт-петербург
Туризм, Бизнес, Экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
04:45 21.06.2025
 
В ЕАО планируют открыть центр развития туризма

Костюк: в ЕАО планируют открыть центр развития туризма в 2025 году

Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Работа по созданию центра развития туризма ведется в Еврейской автономной области, его планируется открыть в 2025 году, сообщила врио губернатора Мария Костюк в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
"В этом году планируем создать непосредственно и ТИЦ (туристско-информационный центр - ред.) и создать непосредственно и центр развития туризма… Мы планируем это все сделать в этом году... Развитие туризма не может быть без культурного хода на территории, развитие туризма не может быть без брендирования, развитие туризма не может быть без имиджевой составляющей", - сообщила Костюк.
Костюк отметила, что начался конкурс на создание культурного кода Еврейской автономной области. Помимо этого ведется работа по организации логистики и созданию комфортных условий для туристов.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаТуризмБизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала