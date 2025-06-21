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Эксперт рассказал о последствиях кибератак на малый бизнес - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о последствиях кибератак на малый бизнес
Эксперт рассказал о последствиях кибератак на малый бизнес - 21.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о последствиях кибератак на малый бизнес
Кибератака может уничтожить небольшую компанию, так как не у всех владельцев есть силы и средства для восстановления после них, поэтому важно укреплять свою... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T06:52+0300
2025-06-21T07:59+0300
технологии
бизнес
россия
пмэф-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Кибератака может уничтожить небольшую компанию, так как не у всех владельцев есть силы и средства для восстановления после них, поэтому важно укреплять свою информационную безопасность, заявил РИА Новости на ПМЭФ-2025 генеральный директор "СКБ Контур" Михаил Сродных. "Было исследование о том, что часто кибератаки происходят как раз на инфраструктуры малого и среднего бизнеса, который не особо задумывался о необходимой защите. Но самое интересное, что такие атаки в 60% случаев заканчивались для бизнеса фатально - в течение шести месяцев после таких атак компания просто закрывалась", - рассказал Сродных. Он пояснил, что какие-то компании "просто не смогли восстановиться, для кого-то это был сильный удар по репутации и клиентская база просто уходила". "Не работая в эту сторону, можно в любой момент потерять свой бизнес", - сказал эксперт. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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технологии, бизнес, россия
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, ПМЭФ-2025
06:52 21.06.2025 (обновлено: 07:59 21.06.2025)
 
Эксперт рассказал о последствиях кибератак на малый бизнес

Эксперт Сродных: кибератака может уничтожить небольшую компанию

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГлобальная хакерская атака
Глобальная хакерская атака - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Кибератака может уничтожить небольшую компанию, так как не у всех владельцев есть силы и средства для восстановления после них, поэтому важно укреплять свою информационную безопасность, заявил РИА Новости на ПМЭФ-2025 генеральный директор "СКБ Контур" Михаил Сродных.
"Было исследование о том, что часто кибератаки происходят как раз на инфраструктуры малого и среднего бизнеса, который не особо задумывался о необходимой защите. Но самое интересное, что такие атаки в 60% случаев заканчивались для бизнеса фатально - в течение шести месяцев после таких атак компания просто закрывалась", - рассказал Сродных.
Он пояснил, что какие-то компании "просто не смогли восстановиться, для кого-то это был сильный удар по репутации и клиентская база просто уходила".
"Не работая в эту сторону, можно в любой момент потерять свой бизнес", - сказал эксперт.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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