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Эксперт рассказал об угрозе поддельных Android-устройств - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал об угрозе поддельных Android-устройств
Эксперт рассказал об угрозе поддельных Android-устройств - 21.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал об угрозе поддельных Android-устройств
C.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. В России растет число вредоносных программ, которые могут быть установлены на поддельных Android-устройствах: при прошивке... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T06:55+0300
2025-06-21T06:55+0300
технологии
лаборатория касперского
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. В России растет число вредоносных программ, которые могут быть установлены на поддельных Android-устройствах: при прошивке смартфона злоумышленник заражает гаджет, а затем выставляет его на продажу, в том числе на онлайн-площадках, рассказал в беседе с РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Михаил Гербер в рамках ПМЭФ-2025. "Расскажу про один специфичный для России случай, который мы наблюдали в связи с ростом объемов Android-устройств, которые у нас продаются, в том числе и на онлайн-площадках, онлайн-магазинах. Мы видим рост количества вредоносного ПО, которое обнаруживается в прошивке самого телефона. Пользователь уже покупает зараженный смартфон, видимо, поддельный… Такие угрозы особенно сложны технически", - сказал он. Вредоносное ПО, которое мы обнаружили в таком случае, позволяло злоумышленникам получать данные от аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, подменять номера при звонках и отправлять сообщения, красть криптовалюту, тогда как жертва никак не могла это распознать. Чтобы избежать таких инцидентов, эксперт рекомендует покупать телефоны от проверенных производителей в официальных магазинах. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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192
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технологии, лаборатория касперского
Технологии, Лаборатория Касперского
06:55 21.06.2025
 
Эксперт рассказал об угрозе поддельных Android-устройств

Эксперт Гербер заявил о росте числа вредоносных программ на поддельных Android-устройствах

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. В России растет число вредоносных программ, которые могут быть установлены на поддельных Android-устройствах: при прошивке смартфона злоумышленник заражает гаджет, а затем выставляет его на продажу, в том числе на онлайн-площадках, рассказал в беседе с РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Михаил Гербер в рамках ПМЭФ-2025.
"Расскажу про один специфичный для России случай, который мы наблюдали в связи с ростом объемов Android-устройств, которые у нас продаются, в том числе и на онлайн-площадках, онлайн-магазинах. Мы видим рост количества вредоносного ПО, которое обнаруживается в прошивке самого телефона. Пользователь уже покупает зараженный смартфон, видимо, поддельный… Такие угрозы особенно сложны технически", - сказал он.
Вредоносное ПО, которое мы обнаружили в таком случае, позволяло злоумышленникам получать данные от аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, подменять номера при звонках и отправлять сообщения, красть криптовалюту, тогда как жертва никак не могла это распознать.
Чтобы избежать таких инцидентов, эксперт рекомендует покупать телефоны от проверенных производителей в официальных магазинах.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ТехнологииЛаборатория Касперского
 
 
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