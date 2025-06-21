https://1prime.ru/20250621/ekspert-858750832.html

Эксперт рассказал об угрозе поддельных Android-устройств

Эксперт рассказал об угрозе поддельных Android-устройств - 21.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал об угрозе поддельных Android-устройств

C.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. В России растет число вредоносных программ, которые могут быть установлены на поддельных Android-устройствах: при прошивке... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T06:55+0300

2025-06-21T06:55+0300

2025-06-21T06:55+0300

технологии

лаборатория касперского

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858750832.jpg?1750478110

C.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. В России растет число вредоносных программ, которые могут быть установлены на поддельных Android-устройствах: при прошивке смартфона злоумышленник заражает гаджет, а затем выставляет его на продажу, в том числе на онлайн-площадках, рассказал в беседе с РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Михаил Гербер в рамках ПМЭФ-2025. "Расскажу про один специфичный для России случай, который мы наблюдали в связи с ростом объемов Android-устройств, которые у нас продаются, в том числе и на онлайн-площадках, онлайн-магазинах. Мы видим рост количества вредоносного ПО, которое обнаруживается в прошивке самого телефона. Пользователь уже покупает зараженный смартфон, видимо, поддельный… Такие угрозы особенно сложны технически", - сказал он. Вредоносное ПО, которое мы обнаружили в таком случае, позволяло злоумышленникам получать данные от аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, подменять номера при звонках и отправлять сообщения, красть криптовалюту, тогда как жертва никак не могла это распознать. Чтобы избежать таких инцидентов, эксперт рекомендует покупать телефоны от проверенных производителей в официальных магазинах. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, лаборатория касперского