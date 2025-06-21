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Энергетики устраняют последствия непогоды в Лазовском районе Приморья - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Энергетики устраняют последствия непогоды в Лазовском районе Приморья
Энергетики устраняют последствия непогоды в Лазовском районе Приморья - 21.06.2025, ПРАЙМ
Энергетики устраняют последствия непогоды в Лазовском районе Приморья
Энергетики устраняют последствия непогоды в Лазовском районе Приморского края, где без света остались почти 7,5 тысяч человек, туда направлены... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T07:52+0300
2025-06-21T07:52+0300
энергетика
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - ПРАЙМ. Энергетики устраняют последствия непогоды в Лазовском районе Приморского края, где без света остались почти 7,5 тысяч человек, туда направлены дизель-генераторные установки, сообщает Приморский филиал Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК). По данным компании, в ночь на субботу энергетики зафиксировали нарушение работы электрооборудования в классе напряжения 35-110 кВ в Лазовском районе Приморского края. "Без электроснабжения остались все потребители района. Причиной повреждения оборудования стали продолжительные обильные осадки и сильные порывы ветра... На данный момент без электроснабжения остаются порядка 7,5 тысячи человек... Для обеспечения резервного электроснабжения социально значимых объектов в Лазовский район направлены автономные источники питания – дизель-генераторные установки (ДГУ)", - говорится в сообщении в Тelegram-канале компании. В компании отметили, что работу осложняют разливы рек и отсутствие проездов. "В связи с неблагоприятными погодными явлениями по Приморью зафиксированы и локальные отключения на линиях электропередачи 0,4-10 кВ, которые оперативно устраняются энергетиками", - добавили в ДРСК. В Приморье на 21 июня объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями, грозой, сильным вечером, быстрым развитием дождевого паводка с резким подъемом уровня воды и возможным подтоплением низинных территорий. На малых реках восточного побережья края, по информации синоптиков, возможен подъём уровня воды до двух метров, ожидается штормовой ветер порывами до 15-20 метров в секунду. Пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе сообщила РИА Новости, что месячная норма осадков менее чем за сутки выпала в двух приморских городах - Находке и Партизанске, а в посёлок Преображение дожди принесли 1,5 месячной нормы. Ранее в субботу мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал, что сильный ветер порывами до 30 метров в секунду повалил 29 деревьев, городские службы устраняли последствия непогоды всю ночь, работы продолжаются, в том числе, распилка деревьев, их уборка с дорог.
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192
40
192
40
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5
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владивосток
Энергетика, Владивосток
07:52 21.06.2025
 
Энергетики устраняют последствия непогоды в Лазовском районе Приморья

Энергетики устраняют последствия непогоды в Лазовском районе Приморья

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - ПРАЙМ. Энергетики устраняют последствия непогоды в Лазовском районе Приморского края, где без света остались почти 7,5 тысяч человек, туда направлены дизель-генераторные установки, сообщает Приморский филиал Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).
По данным компании, в ночь на субботу энергетики зафиксировали нарушение работы электрооборудования в классе напряжения 35-110 кВ в Лазовском районе Приморского края.
"Без электроснабжения остались все потребители района. Причиной повреждения оборудования стали продолжительные обильные осадки и сильные порывы ветра... На данный момент без электроснабжения остаются порядка 7,5 тысячи человек... Для обеспечения резервного электроснабжения социально значимых объектов в Лазовский район направлены автономные источники питания – дизель-генераторные установки (ДГУ)", - говорится в сообщении в Тelegram-канале компании.
В компании отметили, что работу осложняют разливы рек и отсутствие проездов.
"В связи с неблагоприятными погодными явлениями по Приморью зафиксированы и локальные отключения на линиях электропередачи 0,4-10 кВ, которые оперативно устраняются энергетиками", - добавили в ДРСК.
В Приморье на 21 июня объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями, грозой, сильным вечером, быстрым развитием дождевого паводка с резким подъемом уровня воды и возможным подтоплением низинных территорий. На малых реках восточного побережья края, по информации синоптиков, возможен подъём уровня воды до двух метров, ожидается штормовой ветер порывами до 15-20 метров в секунду. Пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе сообщила РИА Новости, что месячная норма осадков менее чем за сутки выпала в двух приморских городах - Находке и Партизанске, а в посёлок Преображение дожди принесли 1,5 месячной нормы.
Ранее в субботу мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал, что сильный ветер порывами до 30 метров в секунду повалил 29 деревьев, городские службы устраняли последствия непогоды всю ночь, работы продолжаются, в том числе, распилка деревьев, их уборка с дорог.
 
ЭнергетикаВладивосток
 
 
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