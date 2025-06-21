https://1prime.ru/20250621/energiya-858753367.html

Глава "Роснефти" высказался о ситуации с источниками энергии

Глава "Роснефти" высказался о ситуации с источниками энергии - 21.06.2025, ПРАЙМ

Глава "Роснефти" высказался о ситуации с источниками энергии

Сегодня оптимальным решением является синтез традиционных и альтернативных источников энергии, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T10:24+0300

2025-06-21T10:24+0300

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пмэф-2025

роснефть

игорь сечин

россия

энергия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Сегодня оптимальным решением является синтез традиционных и альтернативных источников энергии, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Сегодня оптимальным решением является синтез традиционных и альтернативных источников", – сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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роснефть, игорь сечин, россия, энергия