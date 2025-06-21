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Глава "Роснефти" высказался о ситуации с источниками энергии - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Глава "Роснефти" высказался о ситуации с источниками энергии
Глава "Роснефти" высказался о ситуации с источниками энергии - 21.06.2025, ПРАЙМ
Глава "Роснефти" высказался о ситуации с источниками энергии
Сегодня оптимальным решением является синтез традиционных и альтернативных источников энергии, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T10:24+0300
2025-06-21T10:24+0300
пмэф-2025
роснефть
игорь сечин
россия
энергия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Сегодня оптимальным решением является синтез традиционных и альтернативных источников энергии, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Сегодня оптимальным решением является синтез традиционных и альтернативных источников", – сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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роснефть, игорь сечин, россия, энергия
ПМЭФ-2025, Роснефть, Игорь Сечин, РОССИЯ, энергия
10:24 21.06.2025
 
Глава "Роснефти" высказался о ситуации с источниками энергии

Сечин: оптимальным является синтез традиционных и альтернативных источников энергии

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел стратегическую сессию "О развитии финансовых инструментов в РФ"
Премьер-министр Михаил Мишустин провел стратегическую сессию О развитии финансовых инструментов в РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Сегодня оптимальным решением является синтез традиционных и альтернативных источников энергии, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Сегодня оптимальным решением является синтез традиционных и альтернативных источников", – сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Искусственный интеллект
Глава "Роснефти" спрогнозировал рост на рынке ИИ-технологий в нефтебазе
10:20
 
ПМЭФ-2025РоснефтьИгорь СечинРОССИЯэнергия
 
 
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