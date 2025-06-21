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Глава "Роснефти" высказался о ситуации с источниками энергии
Глава "Роснефти" высказался о ситуации с источниками энергии - 21.06.2025, ПРАЙМ
Глава "Роснефти" высказался о ситуации с источниками энергии
Сегодня оптимальным решением является синтез традиционных и альтернативных источников энергии, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T10:24+0300
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энергия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Сегодня оптимальным решением является синтез традиционных и альтернативных источников энергии, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Сегодня оптимальным решением является синтез традиционных и альтернативных источников", – сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Роснефть, Игорь Сечин, РОССИЯ, энергия
Глава "Роснефти" высказался о ситуации с источниками энергии
Сечин: оптимальным является синтез традиционных и альтернативных источников энергии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Сегодня оптимальным решением является синтез традиционных и альтернативных источников энергии, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Сегодня оптимальным решением является синтез традиционных и альтернативных источников", – сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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