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Эрдоган сообщил о рисках атак Израиля для соседних государств - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Эрдоган сообщил о рисках атак Израиля для соседних государств
Эрдоган сообщил о рисках атак Израиля для соседних государств - 21.06.2025, ПРАЙМ
Эрдоган сообщил о рисках атак Израиля для соседних государств
Риски, возникающие в результате израильских атак, могут затронуть соседей Ирана, в частности, Турцию и Пакистан, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T17:33+0300
2025-06-21T18:17+0300
политика
турция
реджеп тайип эрдоган
израиль
иран
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АНКАРА, 21 июн – ПРАЙМ. Риски, возникающие в результате израильских атак, могут затронуть соседей Ирана, в частности, Турцию и Пакистан, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган принял министра иностранных дел Пакистана Мохаммада Исхака Дара и командующего пакистанской армией Асима Мунира, которые находятся в Турции для участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения Турции и Пакистана, региональные и глобальные вопросы. "Президент Эрдоган заявил, что Совет стратегического сотрудничества высокого уровня между Турцией и Пакистаном придал отношениям дополнительный импульс и что в настоящее время предпринимаются усилия по реализации принятых решений. Президент заявил, что риски, возникающие в результате израильских атак на Иран, имеют такие масштабы, что затронут соседние с Ираном Турцию и Пакистан, и что возобновление дипломатических переговоров между США и Ираном рассматривается как единственный путь к разрешению ядерного спора. Президент Эрдоган также заявил, что Турция продолжит свои усилия по восстановлению спокойствия и поиску решения дипломатическим путем", – сообщила канцелярия. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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турция
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турция, реджеп тайип эрдоган, израиль, иран
Политика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, ИЗРАИЛЬ, ИРАН
17:33 21.06.2025 (обновлено: 18:17 21.06.2025)
 
Эрдоган сообщил о рисках атак Израиля для соседних государств

Эрдоган: атаки Израиля несут риски для соседей Ирана, в частности, для Турции

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Владимир Астапкович
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АНКАРА, 21 июн – ПРАЙМ. Риски, возникающие в результате израильских атак, могут затронуть соседей Ирана, в частности, Турцию и Пакистан, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган принял министра иностранных дел Пакистана Мохаммада Исхака Дара и командующего пакистанской армией Асима Мунира, которые находятся в Турции для участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения Турции и Пакистана, региональные и глобальные вопросы.
"Президент Эрдоган заявил, что Совет стратегического сотрудничества высокого уровня между Турцией и Пакистаном придал отношениям дополнительный импульс и что в настоящее время предпринимаются усилия по реализации принятых решений. Президент заявил, что риски, возникающие в результате израильских атак на Иран, имеют такие масштабы, что затронут соседние с Ираном Турцию и Пакистан, и что возобновление дипломатических переговоров между США и Ираном рассматривается как единственный путь к разрешению ядерного спора. Президент Эрдоган также заявил, что Турция продолжит свои усилия по восстановлению спокойствия и поиску решения дипломатическим путем", – сообщила канцелярия.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Флаг у посольства Турции, приспущенный в день траура по погибшим в пожаре на курорте Карталкая - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
Эрдоган заявил о готовности Турции содействовать переговорам с Ираном
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