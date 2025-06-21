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Глава концерна Leonardo призвал к созданию в Европе "оружейного гиганта"

Глава концерна Leonardo призвал к созданию в Европе "оружейного гиганта" - 21.06.2025, ПРАЙМ

Глава концерна Leonardo призвал к созданию в Европе "оружейного гиганта"

Глава ведущего итальянского оборонного концерна Leonardo Роберто Чинголани призвал создать европейского "оружейного гиганта" для совместного производства и... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T22:01+0300

2025-06-21T22:01+0300

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вооружения

европа

предприятие

создание

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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Глава ведущего итальянского оборонного концерна Leonardo Роберто Чинголани призвал создать европейского "оружейного гиганта" для совместного производства и координации в военной области. "Механизм совместных закупок (вооружений европейскими странами – ред.) и объединение их систем в сеть было бы сейчас важнейшим шагом, поскольку это способствовало бы усилению и упрощению сотрудничества. Главной целью должен быть европейский оружейный гигант, который строит самолеты, танки и беспилотники, работающие в единой системе", - заявил Чинголани в интервью немецкому изданию Welt. По его мнению, "национальный эгоизм" европейских стран играет слишком большую роль в оборонной сфере, и только путем сотрудничества Европа сможет создать противовес сверхдержавам. В противном случае регион останется "военным карликом" и, в лучшем случае, "сторонним наблюдателем" в стремительно меняющемся мире, сказал глава концерна. "Наша оборонная промышленность раздроблена: на 27 стран, 27 армий, десятки систем вооружения – это совершенно неэффективно. Нам нужна согласованная европейская промышленная политика, основанная на оперативной совместимости… Танки, корабли и спутники должны взаимодействовать в рамках сети, а искусственный интеллект должен быть способен принимать решения", - добавил Чинголани. По его словам, Европа еще никогда не была "так близка к разрыву" с США, что представляет для нее большой риск. Глава концерна призвал усиливать степень независимости Европы в оборонной области, но при этом не конкурировать с НАТО.

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европа, предприятие, создание