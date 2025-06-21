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На ПМЭФ-2025 были обсуждались инновационные разработки в фармацевтике

На ПМЭФ-2025 были обсуждались инновационные разработки в фармацевтике - 21.06.2025, ПРАЙМ

На ПМЭФ-2025 были обсуждались инновационные разработки в фармацевтике

Инновационные разработки полезны государству, медицине, пациенту и фармацевтическому бизнесу, в Госдуме планируют ввести понятие иинновационного лекарственного... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T11:54+0300

2025-06-21T11:54+0300

2025-06-21T11:54+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Инновационные разработки полезны государству, медицине, пациенту и фармацевтическому бизнесу, в Госдуме планируют ввести понятие иинновационного лекарственного препарата, заявил директор Центра трансфера медицинских технологий, Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава РФ Константин Беланов. "Это разработки, которые полезны всем — государству, медицине, пациенту и фармацевтическому бизнесу … Государственная дума собирается выводить это понятие (инновационного лекарственного препарата - ред.). Оно интересно не только промышленности, оно интересно федеральным государственным бюджетным учреждениям", - рассказал Беланов в ходе сессии ПМЭФ "Инновации в фармацевтике: новые возможности для развития медицинских технологий". Он уточнил, что с 2019 по 2024 год 31% новых, оригинальных, отечественных лекарственных препаратов были разработаны подведомственными учреждениями Минздрава. В ходе сессии также выступил декан факультета послевузовского и дополнительного образования Института медицинского образования НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава России Евгений Михайлов. Он рассказал о научных разработках центра. "В отношении перспектив ближайших сейчас находится в разработке 12 новых лекарственных препаратов, включая 3 из них - радиофармпрепаратов и 4 препарата на основе соматических клеток", - сообщил Михайлов. Модератор сессии, исполняющий обязанности генерального директора Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава РФ Валентина Косенко отметила, что Центр трансфера медицинских технологий занимается как определением принадлежности разработок к приоритетным направлениям, так и перспективности разработок. "Сегодня, насколько я знаю, вы сопровождаете 31 перспективную разработку по лекарственным средствам и 36 по медицинским изделиям", - уточнила Косенко. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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медицина, россия, минздрав