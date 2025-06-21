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ФАС выступила за установление нормативов биржевых продаж для ряда товаров

ФАС выступила за установление нормативов биржевых продаж для ряда товаров - 21.06.2025, ПРАЙМ

ФАС выступила за установление нормативов биржевых продаж для ряда товаров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддерживает введение механизма обязательных торгов на бирже для ряда товаров и установление для них норматива... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T17:32+0300

2025-06-21T17:32+0300

2025-06-21T17:32+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддерживает введение механизма обязательных торгов на бирже для ряда товаров и установление для них норматива продаж, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский на полях ПМЭФ. Российский бизнес могут обязать продавать до 25% объема производимой в месяц продукции разных категорий через биржу, ранее сообщал РИА Новости старший вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов. Соответствующие поправки в закон "Об организованных торгах" в настоящее время прорабатываются властями. Норматив будет распространяться только на крупный бизнес. "Мы за то, чтобы больше товаров было на бирже, за то, чтобы была возможность устанавливать минимальные нормативы продаж... Стремимся к тому, чтобы больше товаров было", - ответил Шаскольский на соответствующий вопрос. Шаскольский отметил, что ряд производителей скептически относятся к введению нормативов и опасаются низкого спроса. ФАС изучает опасения бизнеса. "По каждому из товаров, по которым идут сомнения, идет подробное обсуждение. Недавно цемент обсуждали, разные были мнения. Все-таки появилось понимание того, что надо", - заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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фас рф, россия, бизнес, максим шаскольский, товары