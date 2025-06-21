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Глава Нового банка развития рассказала о новом финпорядке в мире

Глава Нового банка развития рассказала о новом финпорядке в мире - 21.06.2025, ПРАЙМ

Глава Нового банка развития рассказала о новом финпорядке в мире

Более широкое использование национальных валют послужит созданию нового финансового порядка в мире, заявила в интервью РИА Новости глава Нового банка развития... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T14:04+0300

2025-06-21T14:04+0300

2025-06-21T14:04+0300

пмэф-2025

финансы

рынок

дилма роуссефф

нацвалюты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Более широкое использование национальных валют послужит созданию нового финансового порядка в мире, заявила в интервью РИА Новости глава Нового банка развития Дилма Роуссефф на ПМЭФ. "Когда мы говорим о построении нового финансового порядка, мы не выступаем против какой-либо валюты. Не выступаем, например, против таких сильных валют, как евро или доллар. Мы говорим, что хотим использовать больше валют, обращать больше внимания на национальные валюты. Их использование возможно, например, в торговых операциях, и оно уже растет", - заявила собеседница агентства, отвечая на вопрос о возможности изменения экономической системы в мире для отражения многополярности. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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финансы, рынок, дилма роуссефф, нацвалюты