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Петербург примет Международный транспортно-логистический форум в 2026 году
Петербург примет Международный транспортно-логистический форум в 2026 году - 21.06.2025, ПРАЙМ
Петербург примет Международный транспортно-логистический форум в 2026 году
Первый Международный транспортно-логистический форум пройдет в Санкт-Петербурге в апреле 2026 года, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T14:08+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Первый Международный транспортно-логистический форум пройдет в Санкт-Петербурге в апреле 2026 года, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. "Правительством Российской Федерации принято решение о том, что в 2026 году мы запустим новый формат - Международный транспортно-логистический форум. Мы планируем провести его здесь же, в Санкт-Петербурге, ориентировочно в апреле", - сказал Кобяков журналистам. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ, форум
Петербург примет Международный транспортно-логистический форум в 2026 году
Кобяков: первый Международный транспортно-логистический форум пройдет в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Первый Международный транспортно-логистический форум пройдет в Санкт-Петербурге в апреле 2026 года, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
"Правительством Российской Федерации принято решение о том, что в 2026 году мы запустим новый формат - Международный транспортно-логистический форум. Мы планируем провести его здесь же, в Санкт-Петербурге, ориентировочно в апреле", - сказал Кобяков журналистам.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Более 140 стран направили свои делегации на ПМЭФ-2025