https://1prime.ru/20250621/forum-858757028.html

Петербург примет Международный транспортно-логистический форум в 2026 году

Петербург примет Международный транспортно-логистический форум в 2026 году - 21.06.2025, ПРАЙМ

Петербург примет Международный транспортно-логистический форум в 2026 году

Первый Международный транспортно-логистический форум пройдет в Санкт-Петербурге в апреле 2026 года, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T14:08+0300

2025-06-21T14:08+0300

2025-06-21T14:08+0300

санкт-петербург

россия

форум

https://cdnn.1prime.ru/img/84214/67/842146751_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_6d3e180e968aed3372d5c6ba842335bf.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Первый Международный транспортно-логистический форум пройдет в Санкт-Петербурге в апреле 2026 года, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. "Правительством Российской Федерации принято решение о том, что в 2026 году мы запустим новый формат - Международный транспортно-логистический форум. Мы планируем провести его здесь же, в Санкт-Петербурге, ориентировочно в апреле", - сказал Кобяков журналистам. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250621/delegatsii-858756472.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкт-петербург, россия, форум