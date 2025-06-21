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Петербург примет Международный транспортно-логистический форум в 2026 году - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Петербург примет Международный транспортно-логистический форум в 2026 году
Петербург примет Международный транспортно-логистический форум в 2026 году - 21.06.2025, ПРАЙМ
Петербург примет Международный транспортно-логистический форум в 2026 году
Первый Международный транспортно-логистический форум пройдет в Санкт-Петербурге в апреле 2026 года, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T14:08+0300
2025-06-21T14:08+0300
санкт-петербург
россия
форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Первый Международный транспортно-логистический форум пройдет в Санкт-Петербурге в апреле 2026 года, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. "Правительством Российской Федерации принято решение о том, что в 2026 году мы запустим новый формат - Международный транспортно-логистический форум. Мы планируем провести его здесь же, в Санкт-Петербурге, ориентировочно в апреле", - сказал Кобяков журналистам. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург, россия, форум
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ, форум
14:08 21.06.2025
 
Петербург примет Международный транспортно-логистический форум в 2026 году

Кобяков: первый Международный транспортно-логистический форум пройдет в Петербурге

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОсень в Санкт-Петербурге
Осень в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Первый Международный транспортно-логистический форум пройдет в Санкт-Петербурге в апреле 2026 года, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
"Правительством Российской Федерации принято решение о том, что в 2026 году мы запустим новый формат - Международный транспортно-логистический форум. Мы планируем провести его здесь же, в Санкт-Петербурге, ориентировочно в апреле", - сказал Кобяков журналистам.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Подготовка к ПМЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
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