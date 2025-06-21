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Оргкомитет ПМЭФ назвал число подписанных на форуме соглашений
Оргкомитет ПМЭФ назвал число подписанных на форуме соглашений - 21.06.2025, ПРАЙМ
Оргкомитет ПМЭФ назвал число подписанных на форуме соглашений
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписано 1060 соглашений на сумму 6,3 триллиона рублей, сообщил советник президента РФ,... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T14:18+0300
2025-06-21T14:18+0300
2025-06-21T14:18+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписано 1060 соглашений на сумму 6,3 триллиона рублей, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. "По итогам форума на данный момент... было подписано 1060 соглашений на общую сумму 6,3 триллиона рублей... Мы говорим только о том, что не является коммерческой тайной", - сказал он журналистам. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, форум, соглашения, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Оргкомитет ПМЭФ назвал число подписанных на форуме соглашений
Оргкомитет ПМЭФ Кобяков: на форуме было подписано 1060 соглашений на 6,3 трлн рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписано 1060 соглашений на сумму 6,3 триллиона рублей, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
"По итогам форума на данный момент... было подписано 1060 соглашений на общую сумму 6,3 триллиона рублей... Мы говорим только о том, что не является коммерческой тайной", - сказал он журналистам.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Более 140 стран направили свои делегации на ПМЭФ-2025