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Оргкомитет ПМЭФ назвал число подписанных на форуме соглашений

Оргкомитет ПМЭФ назвал число подписанных на форуме соглашений - 21.06.2025, ПРАЙМ

Оргкомитет ПМЭФ назвал число подписанных на форуме соглашений

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписано 1060 соглашений на сумму 6,3 триллиона рублей, сообщил советник президента РФ,... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T14:18+0300

2025-06-21T14:18+0300

2025-06-21T14:18+0300

пмэф-2025

форум

соглашения

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписано 1060 соглашений на сумму 6,3 триллиона рублей, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. "По итогам форума на данный момент... было подписано 1060 соглашений на общую сумму 6,3 триллиона рублей... Мы говорим только о том, что не является коммерческой тайной", - сказал он журналистам. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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форум, соглашения, санкт-петербург