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Оргкомитет ПМЭФ назвал число подписанных на форуме соглашений - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Оргкомитет ПМЭФ назвал число подписанных на форуме соглашений
Оргкомитет ПМЭФ назвал число подписанных на форуме соглашений - 21.06.2025, ПРАЙМ
Оргкомитет ПМЭФ назвал число подписанных на форуме соглашений
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписано 1060 соглашений на сумму 6,3 триллиона рублей, сообщил советник президента РФ,... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T14:18+0300
2025-06-21T14:18+0300
пмэф-2025
форум
соглашения
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписано 1060 соглашений на сумму 6,3 триллиона рублей, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. "По итогам форума на данный момент... было подписано 1060 соглашений на общую сумму 6,3 триллиона рублей... Мы говорим только о том, что не является коммерческой тайной", - сказал он журналистам. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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форум, соглашения, санкт-петербург
ПМЭФ-2025, форум, соглашения, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
14:18 21.06.2025
 
Оргкомитет ПМЭФ назвал число подписанных на форуме соглашений

Оргкомитет ПМЭФ Кобяков: на форуме было подписано 1060 соглашений на 6,3 трлн рублей

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписано 1060 соглашений на сумму 6,3 триллиона рублей, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
"По итогам форума на данный момент... было подписано 1060 соглашений на общую сумму 6,3 триллиона рублей... Мы говорим только о том, что не является коммерческой тайной", - сказал он журналистам.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Подготовка к ПМЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025форумсоглашенияСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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