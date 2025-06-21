https://1prime.ru/20250621/gazprom-858752089.html

"Газпром" и Тюменская область подписали документ о закупке оборудования

"Газпром" и Тюменская область подписали документ о закупке оборудования - 21.06.2025, ПРАЙМ

"Газпром" и Тюменская область подписали документ о закупке оборудования

Тюменская область и "Газпром" подписали "дорожную карту" о расширении использования компанией продукции местных высокотехнологичных производств, сообщает... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T08:47+0300

2025-06-21T08:47+0300

2025-06-21T08:52+0300

пмэф-2025

россия

газпром

тюменская область

тюмень

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28bdbe9ef995ced79a26801665fce358.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – ПРАЙМ. Тюменская область и "Газпром" подписали "дорожную карту" о расширении использования компанией продукции местных высокотехнологичных производств, сообщает информационный центр правительства региона. Встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и губернатора Тюменской области Александра Моора состоялась в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума. "Тюменская область подписала "дорожную карту" с "Газпромом" о расширении использования продукции местных высокотехнологичных производств… В соответствии с дорожной картой Тюменская область определит возможности предприятий по производству оборудования для "Газпрома". Тюменская продукция после сертификации будет допущена к участию в закупках для применения на объектах "Газпрома", - говорится в сообщении. Документ рассчитан на 2025-2027 годы. По словам Моора, которые цитирует информцентр, тюменские компании с 2016 года представили "Газпрому" более 90 проектов. Новая "дорожная карта" – это продолжение системной работы, ее главная задача – укрепить участие тюменских предприятий в производстве оборудования и услуг для газовой отрасли. Также Моор отметил, что в Тюмени есть завод, который входит в систему "Газпрома". Уже в этом году там будет выпускаться полностью импортозамещенный отечественный газоперекачивающий двигатель. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250620/gazprom-858725278.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газпром, тюменская область, тюмень, бизнес