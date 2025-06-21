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"Газпром" и Тюменская область подписали документ о закупке оборудования
"Газпром" и Тюменская область подписали документ о закупке оборудования - 21.06.2025, ПРАЙМ
"Газпром" и Тюменская область подписали документ о закупке оборудования
Тюменская область и "Газпром" подписали "дорожную карту" о расширении использования компанией продукции местных высокотехнологичных производств, сообщает... | 21.06.2025, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – ПРАЙМ. Тюменская область и "Газпром" подписали "дорожную карту" о расширении использования компанией продукции местных высокотехнологичных производств, сообщает информационный центр правительства региона. Встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и губернатора Тюменской области Александра Моора состоялась в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума. "Тюменская область подписала "дорожную карту" с "Газпромом" о расширении использования продукции местных высокотехнологичных производств… В соответствии с дорожной картой Тюменская область определит возможности предприятий по производству оборудования для "Газпрома". Тюменская продукция после сертификации будет допущена к участию в закупках для применения на объектах "Газпрома", - говорится в сообщении. Документ рассчитан на 2025-2027 годы. По словам Моора, которые цитирует информцентр, тюменские компании с 2016 года представили "Газпрому" более 90 проектов. Новая "дорожная карта" – это продолжение системной работы, ее главная задача – укрепить участие тюменских предприятий в производстве оборудования и услуг для газовой отрасли. Также Моор отметил, что в Тюмени есть завод, который входит в систему "Газпрома". Уже в этом году там будет выпускаться полностью импортозамещенный отечественный газоперекачивающий двигатель. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Газпром, Тюменская область, ТЮМЕНЬ, Бизнес
"Газпром" и Тюменская область подписали документ о закупке оборудования
"Газпром" подписал с Тюменской областью "дорожную карту" об использовании производств
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – ПРАЙМ. Тюменская область и "Газпром" подписали "дорожную карту" о расширении использования компанией продукции местных высокотехнологичных производств, сообщает информационный центр правительства региона.
Встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и губернатора Тюменской области Александра Моора состоялась в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума.
"Тюменская область подписала "дорожную карту" с "Газпромом" о расширении использования продукции местных высокотехнологичных производств… В соответствии с дорожной картой Тюменская область определит возможности предприятий по производству оборудования для "Газпрома". Тюменская продукция после сертификации будет допущена к участию в закупках для применения на объектах "Газпрома", - говорится в сообщении.
Документ рассчитан на 2025-2027 годы.
По словам Моора, которые цитирует информцентр, тюменские компании с 2016 года представили "Газпрому" более 90 проектов. Новая "дорожная карта" – это продолжение системной работы, ее главная задача – укрепить участие тюменских предприятий в производстве оборудования и услуг для газовой отрасли. Также Моор отметил, что в Тюмени есть завод, который входит в систему "Газпрома". Уже в этом году там будет выпускаться полностью импортозамещенный отечественный газоперекачивающий двигатель.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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