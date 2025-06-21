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В ГД направили на заключение проект о бесплатном проезде для студентов - 21.06.2025, ПРАЙМ
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В ГД направили на заключение проект о бесплатном проезде для студентов
В ГД направили на заключение проект о бесплатном проезде для студентов - 21.06.2025, ПРАЙМ
В ГД направили на заключение проект о бесплатном проезде для студентов
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили в кабмин на заключение законопроект, которым предлагается предоставить студентам вузов и | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T01:20+0300
2025-06-21T01:20+0300
бизнес
экономика
россия
сергей миронов
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили в кабмин на заключение законопроект, которым предлагается предоставить студентам вузов и колледжей возможность бесплатного проезда на общественном транспорте, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предоставление бесплатного проезда позволит создать условия для эффективной учебной деятельности, самореализации и формирования активной гражданской позиции студентов", - отмечается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов заявил, что проектом предлагается предоставить студентам колледжей и вузов именно очной формы обучения возможность бесплатно пользоваться всеми видами общественного транспорта в пределах региона, в котором расположено учебное заведение, а как исключение - такси и маршрутное такси. "Сейчас льготы на проезд студентам предоставляются в небольшом количестве регионов. Среди них Москва, Московская область, Краснодарский край. Льготы везде разные, они зависят от финансовых возможностей территорий. Но чаще всего региональные власти их вообще не дают, а мы предлагаем установить единые льготы на всю страну", - уточнил политик. По словам Лантратовой, то, где-то студенты могут ездить бесплатно, а где-то за проезд приходится платить полностью, создаёт неравные условия из разных уголков страны. "А ведь многие из них живут в общежитиях, далеко от учебных корпусов, или вынуждены часто перемещаться по городу: на практику, в библиотеки, на мероприятия. При этом стипендии, как правило, не хватает даже на базовые нужды", - сказала она РИА Новости. По словам главы думского комитета, законопроект направлен на то, чтобы уравнять студентов в правах, независимо от того, где они учатся. Лантратова считает, что бесплатный проезд станет реальной поддержкой для ребят, поможет им сосредоточиться на учёбе, активнее участвовать в жизни своего вуза и города, а также даст студентам возможность быть более мобильными, развиваться, участвовать в научных и волонтёрских проектах, что особенно важно для молодёжи. "Конечно, реализация этой инициативы потребует дополнительного финансирования из бюджета. Поэтому мы запросили у Правительства заключение о возможных расходах, чтобы понимать, как лучше внедрить эту меру поддержки", - подытожила она.
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192
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бизнес, россия, сергей миронов
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Сергей Миронов
01:20 21.06.2025
 
В ГД направили на заключение проект о бесплатном проезде для студентов

СР предложила предоставить студентам бесплатное проездное на общественном транспорте

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили в кабмин на заключение законопроект, которым предлагается предоставить студентам вузов и колледжей возможность бесплатного проезда на общественном транспорте, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
"Предоставление бесплатного проезда позволит создать условия для эффективной учебной деятельности, самореализации и формирования активной гражданской позиции студентов", - отмечается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов заявил, что проектом предлагается предоставить студентам колледжей и вузов именно очной формы обучения возможность бесплатно пользоваться всеми видами общественного транспорта в пределах региона, в котором расположено учебное заведение, а как исключение - такси и маршрутное такси.
"Сейчас льготы на проезд студентам предоставляются в небольшом количестве регионов. Среди них Москва, Московская область, Краснодарский край. Льготы везде разные, они зависят от финансовых возможностей территорий. Но чаще всего региональные власти их вообще не дают, а мы предлагаем установить единые льготы на всю страну", - уточнил политик.
По словам Лантратовой, то, где-то студенты могут ездить бесплатно, а где-то за проезд приходится платить полностью, создаёт неравные условия из разных уголков страны. "А ведь многие из них живут в общежитиях, далеко от учебных корпусов, или вынуждены часто перемещаться по городу: на практику, в библиотеки, на мероприятия. При этом стипендии, как правило, не хватает даже на базовые нужды", - сказала она РИА Новости.
По словам главы думского комитета, законопроект направлен на то, чтобы уравнять студентов в правах, независимо от того, где они учатся. Лантратова считает, что бесплатный проезд станет реальной поддержкой для ребят, поможет им сосредоточиться на учёбе, активнее участвовать в жизни своего вуза и города, а также даст студентам возможность быть более мобильными, развиваться, участвовать в научных и волонтёрских проектах, что особенно важно для молодёжи. "Конечно, реализация этой инициативы потребует дополнительного финансирования из бюджета. Поэтому мы запросили у Правительства заключение о возможных расходах, чтобы понимать, как лучше внедрить эту меру поддержки", - подытожила она.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСергей Миронов
 
 
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