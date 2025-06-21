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Глава Х5 Group: сотрудников в продуктовых магазинах не заменить кассами
Глава Х5 Group: сотрудников в продуктовых магазинах не заменить кассами - 21.06.2025, ПРАЙМ
Глава Х5 Group: сотрудников в продуктовых магазинах не заменить кассами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Сотрудников в продуктовых магазинах не заменить кассами самообслуживания, они должны оставаться, рассказала в беседе с РИА... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T07:46+0300
2025-06-21T07:46+0300
2025-06-21T07:46+0300
бизнес
перекресток
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Сотрудников в продуктовых магазинах не заменить кассами самообслуживания, они должны оставаться, рассказала в беседе с РИА Новости президент Х5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") Екатерина Лобачева на ПМЭФ-2025.
"Мы масштабируем применение касс самообслуживания… Но совсем работать без людей мы конечно не можем. Возможно, мы когда-нибудь придем к формату с тач-панелями и цифровым контактом, но пока все-таки сотрудники в магазинах незаменимы и должны оставаться", - сказал она.
Она объяснила, что есть определенные категории товаров, с которыми требуется работать вручную, также есть покупатели, которые предпочитают оплату покупок у кассира. В целом, компания не видит снижения спроса на физические магазины, "это человеческое общение, которое нужно сохранить".
При этом ритейлер старается не наращивать долю персонала в магазине, и по мере внедрения новых технологий количество сотрудников, необходимых для работы отдельной торговой точки, уменьшается.
По словам президента компании, молодое поколение идет к кассам самообслуживания, потому что для них это более интересный и удобный формат. Кроме того, есть тренд на минимизацию общения и повышение контактов с цифровым экраном. Тогда как взрослая категория населения чаще идет на обычную кассу.
В то же время, продолжает она, выбор также зависит от количества товаров в корзине: "Если у тебя в корзине много продуктов, то использование кассы самообслуживания становится достаточно трудоемкой задачей".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, перекресток
Глава Х5 Group: сотрудников в продуктовых магазинах не заменить кассами
Глава Х5 Group Лобачева: сотрудников в магазинах не заменить кассами самообслуживания
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Сотрудников в продуктовых магазинах не заменить кассами самообслуживания, они должны оставаться, рассказала в беседе с РИА Новости президент Х5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") Екатерина Лобачева на ПМЭФ-2025.
"Мы масштабируем применение касс самообслуживания… Но совсем работать без людей мы конечно не можем. Возможно, мы когда-нибудь придем к формату с тач-панелями и цифровым контактом, но пока все-таки сотрудники в магазинах незаменимы и должны оставаться", - сказал она.
Она объяснила, что есть определенные категории товаров, с которыми требуется работать вручную, также есть покупатели, которые предпочитают оплату покупок у кассира. В целом, компания не видит снижения спроса на физические магазины, "это человеческое общение, которое нужно сохранить".
При этом ритейлер старается не наращивать долю персонала в магазине, и по мере внедрения новых технологий количество сотрудников, необходимых для работы отдельной торговой точки, уменьшается.
По словам президента компании, молодое поколение идет к кассам самообслуживания, потому что для них это более интересный и удобный формат. Кроме того, есть тренд на минимизацию общения и повышение контактов с цифровым экраном. Тогда как взрослая категория населения чаще идет на обычную кассу.
В то же время, продолжает она, выбор также зависит от количества товаров в корзине: "Если у тебя в корзине много продуктов, то использование кассы самообслуживания становится достаточно трудоемкой задачей".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.