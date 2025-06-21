Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Х5 Group: сотрудников в продуктовых магазинах не заменить кассами - 21.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250621/h5-858750999.html
Глава Х5 Group: сотрудников в продуктовых магазинах не заменить кассами
Глава Х5 Group: сотрудников в продуктовых магазинах не заменить кассами - 21.06.2025, ПРАЙМ
Глава Х5 Group: сотрудников в продуктовых магазинах не заменить кассами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Сотрудников в продуктовых магазинах не заменить кассами самообслуживания, они должны оставаться, рассказала в беседе с РИА... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T07:46+0300
2025-06-21T07:46+0300
бизнес
перекресток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858750999.jpg?1750481186
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Сотрудников в продуктовых магазинах не заменить кассами самообслуживания, они должны оставаться, рассказала в беседе с РИА Новости президент Х5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") Екатерина Лобачева на ПМЭФ-2025. "Мы масштабируем применение касс самообслуживания… Но совсем работать без людей мы конечно не можем. Возможно, мы когда-нибудь придем к формату с тач-панелями и цифровым контактом, но пока все-таки сотрудники в магазинах незаменимы и должны оставаться", - сказал она. Она объяснила, что есть определенные категории товаров, с которыми требуется работать вручную, также есть покупатели, которые предпочитают оплату покупок у кассира. В целом, компания не видит снижения спроса на физические магазины, "это человеческое общение, которое нужно сохранить". При этом ритейлер старается не наращивать долю персонала в магазине, и по мере внедрения новых технологий количество сотрудников, необходимых для работы отдельной торговой точки, уменьшается. По словам президента компании, молодое поколение идет к кассам самообслуживания, потому что для них это более интересный и удобный формат. Кроме того, есть тренд на минимизацию общения и повышение контактов с цифровым экраном. Тогда как взрослая категория населения чаще идет на обычную кассу. В то же время, продолжает она, выбор также зависит от количества товаров в корзине: "Если у тебя в корзине много продуктов, то использование кассы самообслуживания становится достаточно трудоемкой задачей". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, перекресток
Бизнес, Перекресток
07:46 21.06.2025
 
Глава Х5 Group: сотрудников в продуктовых магазинах не заменить кассами

Глава Х5 Group Лобачева: сотрудников в магазинах не заменить кассами самообслуживания

Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Сотрудников в продуктовых магазинах не заменить кассами самообслуживания, они должны оставаться, рассказала в беседе с РИА Новости президент Х5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") Екатерина Лобачева на ПМЭФ-2025.
"Мы масштабируем применение касс самообслуживания… Но совсем работать без людей мы конечно не можем. Возможно, мы когда-нибудь придем к формату с тач-панелями и цифровым контактом, но пока все-таки сотрудники в магазинах незаменимы и должны оставаться", - сказал она.
Она объяснила, что есть определенные категории товаров, с которыми требуется работать вручную, также есть покупатели, которые предпочитают оплату покупок у кассира. В целом, компания не видит снижения спроса на физические магазины, "это человеческое общение, которое нужно сохранить".
При этом ритейлер старается не наращивать долю персонала в магазине, и по мере внедрения новых технологий количество сотрудников, необходимых для работы отдельной торговой точки, уменьшается.
По словам президента компании, молодое поколение идет к кассам самообслуживания, потому что для них это более интересный и удобный формат. Кроме того, есть тренд на минимизацию общения и повышение контактов с цифровым экраном. Тогда как взрослая категория населения чаще идет на обычную кассу.
В то же время, продолжает она, выбор также зависит от количества товаров в корзине: "Если у тебя в корзине много продуктов, то использование кассы самообслуживания становится достаточно трудоемкой задачей".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
БизнесПерекресток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала