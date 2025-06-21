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Глава Х5 Group: сотрудников в продуктовых магазинах не заменить кассами

Глава Х5 Group: сотрудников в продуктовых магазинах не заменить кассами - 21.06.2025, ПРАЙМ

Глава Х5 Group: сотрудников в продуктовых магазинах не заменить кассами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Сотрудников в продуктовых магазинах не заменить кассами самообслуживания, они должны оставаться, рассказала в беседе с РИА... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T07:46+0300

2025-06-21T07:46+0300

2025-06-21T07:46+0300

бизнес

перекресток

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Сотрудников в продуктовых магазинах не заменить кассами самообслуживания, они должны оставаться, рассказала в беседе с РИА Новости президент Х5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") Екатерина Лобачева на ПМЭФ-2025. "Мы масштабируем применение касс самообслуживания… Но совсем работать без людей мы конечно не можем. Возможно, мы когда-нибудь придем к формату с тач-панелями и цифровым контактом, но пока все-таки сотрудники в магазинах незаменимы и должны оставаться", - сказал она. Она объяснила, что есть определенные категории товаров, с которыми требуется работать вручную, также есть покупатели, которые предпочитают оплату покупок у кассира. В целом, компания не видит снижения спроса на физические магазины, "это человеческое общение, которое нужно сохранить". При этом ритейлер старается не наращивать долю персонала в магазине, и по мере внедрения новых технологий количество сотрудников, необходимых для работы отдельной торговой точки, уменьшается. По словам президента компании, молодое поколение идет к кассам самообслуживания, потому что для них это более интересный и удобный формат. Кроме того, есть тренд на минимизацию общения и повышение контактов с цифровым экраном. Тогда как взрослая категория населения чаще идет на обычную кассу. В то же время, продолжает она, выбор также зависит от количества товаров в корзине: "Если у тебя в корзине много продуктов, то использование кассы самообслуживания становится достаточно трудоемкой задачей". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, перекресток