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Сечин отметил рост инвестиций в чистую энергетику - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Сечин отметил рост инвестиций в чистую энергетику
Сечин отметил рост инвестиций в чистую энергетику - 21.06.2025, ПРАЙМ
Сечин отметил рост инвестиций в чистую энергетику
Инвестиции в чистую энергетику уже вдвое превышают инвестиции в ископаемое топливо, но даже это не даст достичь желаемого нулевого уровня выбросов, заявил... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T10:38+0300
2025-06-21T10:38+0300
пмэф-2025
роснефть
игорь сечин
инвестиции
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Инвестиции в чистую энергетику уже вдвое превышают инвестиции в ископаемое топливо, но даже это не даст достичь желаемого нулевого уровня выбросов, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК, экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. "По оценке МЭА, только в этом году мир инвестирует более двух триллионов долларов в развитие так называемой "чистой" энергетики. Это вдвое больше, чем в ископаемое топливо, на которое по-прежнему приходится почти 80% мирового энергопотребления", – сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ. "Уже сейчас становится понятно, что даже удвоение инвестиций не даст желаемого результата", – подчеркнул он. По оценкам экспертов, достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году требует более 180 триллионов долларов вложений, указал Сечин. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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роснефть, игорь сечин, инвестиции
ПМЭФ-2025, Роснефть, Игорь Сечин, инвестиции
10:38 21.06.2025
 
Сечин отметил рост инвестиций в чистую энергетику

Сечин: инвестиции в чистую энергетику уже в 2 раза выше вложений в ископаемое топливо

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Инвестиции в чистую энергетику уже вдвое превышают инвестиции в ископаемое топливо, но даже это не даст достичь желаемого нулевого уровня выбросов, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК, экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"По оценке МЭА, только в этом году мир инвестирует более двух триллионов долларов в развитие так называемой "чистой" энергетики. Это вдвое больше, чем в ископаемое топливо, на которое по-прежнему приходится почти 80% мирового энергопотребления", – сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ.
"Уже сейчас становится понятно, что даже удвоение инвестиций не даст желаемого результата", – подчеркнул он. По оценкам экспертов, достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году требует более 180 триллионов долларов вложений, указал Сечин.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Презентация технологий водородного топлива. - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
Сечин объяснил, почему водород не может конкурировать с нефтью и газом
10:28
 
ПМЭФ-2025РоснефтьИгорь Сечининвестиции
 
 
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