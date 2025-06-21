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Сечин отметил рост инвестиций в чистую энергетику

Сечин отметил рост инвестиций в чистую энергетику - 21.06.2025, ПРАЙМ

Сечин отметил рост инвестиций в чистую энергетику

Инвестиции в чистую энергетику уже вдвое превышают инвестиции в ископаемое топливо, но даже это не даст достичь желаемого нулевого уровня выбросов, заявил... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T10:38+0300

2025-06-21T10:38+0300

2025-06-21T10:38+0300

пмэф-2025

роснефть

игорь сечин

инвестиции

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Инвестиции в чистую энергетику уже вдвое превышают инвестиции в ископаемое топливо, но даже это не даст достичь желаемого нулевого уровня выбросов, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК, экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. "По оценке МЭА, только в этом году мир инвестирует более двух триллионов долларов в развитие так называемой "чистой" энергетики. Это вдвое больше, чем в ископаемое топливо, на которое по-прежнему приходится почти 80% мирового энергопотребления", – сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ. "Уже сейчас становится понятно, что даже удвоение инвестиций не даст желаемого результата", – подчеркнул он. По оценкам экспертов, достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году требует более 180 триллионов долларов вложений, указал Сечин. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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роснефть, игорь сечин, инвестиции