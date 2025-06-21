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В Калининградской области назвали сроки пика инвестпроектов - 21.06.2025, ПРАЙМ
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В Калининградской области назвали сроки пика инвестпроектов
В Калининградской области назвали сроки пика инвестпроектов - 21.06.2025, ПРАЙМ
В Калининградской области назвали сроки пика инвестпроектов
Пик инвестиционных проектов в Калининградской области будет в 2028-2029 годах, как раз когда построят по поручению президента два парома специально для... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T08:05+0300
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн, ПРАЙМ. Пик инвестиционных проектов в Калининградской области будет в 2028-2029 годах, как раз когда построят по поручению президента два парома специально для перевозки грузов в регион, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. "Два парома по поручению президента еще строятся для Калининградской области, это действительно нам поможет как раз к тому времени, когда мы выходим на самый пик строительства инвестиционных проектов, это 2028−2029 год", - сказал Беспрозванных. Глава региона отметил, что Калининградская область уже практически перешла на морское сообщение, 60% товаров перевозятся морским путем. Это основной транспорт, которым и инвесторы привозят свои грузы в экслав. В том числе и строительные материалы, ввоз которых ограничивают Литва и Польша. Экономика региона не пострадала. "Если в 2022 году у нас отмечалось снижение ВРП (валовый региональный продукт) где-то порядка на 4,5 %, то по итогам прошлого года у нас фактически он вырос на 4,7%. То есть мы сегодня вернулись до антикризисного роста ВРП", - добавил Беспрозванных. Собеседник агентства подчеркнул, что у Калининградской области большой объём инвестиций, которые сегодня привлекает регион. В прошлом году во время ПМЭФ заключили соглашений на 250 миллиардов рублей. В этом году в рамках ПМЭФ заключено инвестсоглашений на 395 миллиардов рублей. "В совокупности, если мы складываем, цель мы для себя амбициозную поставили и к ней идем - это примерно 6 % ВРП", - сказал Беспрозванных. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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калининград, литва, польша
ПМЭФ-2025, КАЛИНИНГРАД, ЛИТВА, ПОЛЬША
08:05 21.06.2025
 
В Калининградской области назвали сроки пика инвестпроектов

Беспрозванных: пик инвестпроектов в Калининградской области будет в 2028-2029 годах

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанк" Города России. Калининград
 Города России. Калининград - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн, ПРАЙМ. Пик инвестиционных проектов в Калининградской области будет в 2028-2029 годах, как раз когда построят по поручению президента два парома специально для перевозки грузов в регион, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
"Два парома по поручению президента еще строятся для Калининградской области, это действительно нам поможет как раз к тому времени, когда мы выходим на самый пик строительства инвестиционных проектов, это 2028−2029 год", - сказал Беспрозванных.
Глава региона отметил, что Калининградская область уже практически перешла на морское сообщение, 60% товаров перевозятся морским путем. Это основной транспорт, которым и инвесторы привозят свои грузы в экслав. В том числе и строительные материалы, ввоз которых ограничивают Литва и Польша. Экономика региона не пострадала.
"Если в 2022 году у нас отмечалось снижение ВРП (валовый региональный продукт) где-то порядка на 4,5 %, то по итогам прошлого года у нас фактически он вырос на 4,7%. То есть мы сегодня вернулись до антикризисного роста ВРП", - добавил Беспрозванных.
Собеседник агентства подчеркнул, что у Калининградской области большой объём инвестиций, которые сегодня привлекает регион. В прошлом году во время ПМЭФ заключили соглашений на 250 миллиардов рублей. В этом году в рамках ПМЭФ заключено инвестсоглашений на 395 миллиардов рублей.
"В совокупности, если мы складываем, цель мы для себя амбициозную поставили и к ней идем - это примерно 6 % ВРП", - сказал Беспрозванных.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
СМИ: расходы на инвестпроекты могут войти в платежи потребителей
10 июня, 08:46
 
ПМЭФ-2025КАЛИНИНГРАДЛИТВАПОЛЬША
 
 
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